Германия приостанавливает поставки вооружений Турции
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Танки Leopard 2A4 (слева) и Leopard 2A5 (справа).
Источник: nowastrategia.org.pl
Очередное проявление трения в отношениях между натовскими державами не заставило себя долго ждать. После достаточно жёстких заявлений президента США Дональда Трампа о том, что Турция должна свернуть операцию в сирийском Африне и не допустить боестолкновений с американскими военнослужащими, пришёл черёд Германии. Стало известно, что власти ФРГ приняли решение о приостановке исполнения контракта с Анкарой по поставке вооружений.
Глава МИД Германии Зигмар Габриэль подтверждает информацию о заморозке программы поставок военной техники в Турцию.
Немецкие СМИ связывают такой шаг правительства Германии с операцией турецких войск на севере Сирии. Речь идёт об операции "Оливковая ветвь", которая проводится по приказу Эрдогана против курдских вооружённых формирований.
При этом в немецком кабмине дают понять, что решение о заморозке поставок вооружений Анкаре принято "до формирования нового правительства". Здесь нужно учитывать тот факт, что новое правительство Германия не может сформировать уже несколько месяцев. Сколько ещё продлится процесс формирования – не могут сказать даже ведущие немецкие эксперты.
На этом фоне стало известно, что Германия приостанавливает и реализацию программы по модернизации танков Leopard. Ранее такую программу запросила к совместному исполнению Анкара.
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25.01.2018
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