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Украина удивила американского генерала продажей танков за рубеж

26.01.2018 Военное обозрение 313 0
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Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес рассказал, как удивился, когда узнал, что Украина экспортирует танки. Его слова приводит "Голос Америки".

Отставной генерал-лейтенант, выступая на брифинге комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе, сообщил, как побывал на заводе имени Малышева в Харькове.

http://www.eurointegration.com.ua/rus/

Я заметил на другой стороне территории завода целый ряд блестящих новых танков. Я спросил: "Что это?" — "Это на экспорт." — "Экспорт? Вы просите Javelin, а сами экспортируете танки?

— вспомнил Ходжес

По его словам, украинские оборонные предприятия имеют возможность производить действительно хорошую технику, но государство не может позволить себе закупки этой продукции из-за недостаточной прозрачности.

Ситуация на украинском рынке вооружений не впервые приводит Запад в недоумение. В октябре прошлого года в американском издании The Foreign Policy вышла статья о презентации государственным концерном "Укроборонпром" своих разработок, в числе которых беспилотный мини-БТР "Фантом", миномёты, модернизированные танки, ракетно-артиллерийское вооружение, на международной выставке AUSA-2017 в Вашингтоне для привлечения западных партнёров. Журналисты задались вопросом, почему, когда Киев просит Вашингтон предоставить летальные вооружения, компания, которая поставляет оружие для её Вооружённых Сил, рекламирует свою продукцию за рубежом?
25.01.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
США
Украина
Компании
Завод им. Малышева
Укроборонпром

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