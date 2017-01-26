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Россвязь ждет запуска в 2019 году спутников "Экспресс-80" и "Экспресс-103" производства "ИСС"

26.01.2018 Интерфакс-АВН 205 0
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Стенд АО Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнёва. Архивное фото
Стенд АО Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнёва. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

Москва. 25 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Перспективы создания новых телекоммуникационных спутников обсудили в компании "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" ("ИСС"), сообщает пресс-служба компании.

Совещание провел заместитель руководителя Федерального агентства связи Игорь Чурсин, в нем приняли участие генеральный директор "ИСС" Николай Тестоедов, генеральный директор компании-заказчика ФГУП "Космическая связь" Юрий Прохоров, а также представители госкорпорации "Роскосмос" и предприятий кооперации.

На заседании был проанализирован ход реализации проекта по созданию космических аппаратов "Экспресс-80" и "Экспресс-103".

"Это спутники, запуска которых мы ждём с нетерпением в 2019 году для поддержания орбитальной группировки", - сказал И.Чурсин, слова которого приводят в "ИСС".

Также был рассмотрен вопрос о создании конструкции модуля полезной нагрузки космического аппарата "Экспресс-80": она готова к отправке в компанию Thales Alenia Space Italy для оснащения целевой аппаратурой в полном соответствии с утверждённым графиком.

Космические аппараты "Экспресс-80" и "Экспресс-103" создаются АО "ИСС" по заказу ФГУП "Космическая связь". В ходе реализации проекта компания отвечает за создание модулей служебных систем, конструкцию модулей полезной нагрузки, а также интеграцию спутников и полный цикл их испытаний. Партнёром "ИСС" по полезной нагрузке выступает компания Thales Alenia Space Italy.

Космические аппараты предназначены для обеспечения качественных услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет, передачи данных на территории России и в странах СНГ.
25.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Компании
Leonardo
Thales
ИСС Решетнева
Роскосмос
Проекты
ИТ

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