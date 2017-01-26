Дроны покажут контролерам боевой подготовки онлайн видео с полигонов ЗВО



Механизированные парадные расчеты войск Воронежского военного гарнизона Западного военного округа (ЗВО) во время тренировки к военному параду, посвященному 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на территории Воронежского авиационного завода. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Ульяна Соловьева Механизированные парадные расчеты войск Воронежского военного гарнизона Западного военного округа (ЗВО) во время тренировки к военному параду, посвященному 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на территории Воронежского авиационного завода. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Ульяна Соловьева

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и веб-камеры обеспечат прямую видеотрансляцию с полигонов в региональные и территориальные центры управления Западного военного округа (ЗВО), а также вышестоящие органы военного управления для контроля боевой подготовки, сообщил в четверг РИА Новости начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

По его информации, на полигонах округа в Московской, Ленинградской, Воронежской и Калининградской областях введены в строй новые системы контроля за проведением мероприятий боевой подготовки.

"Для обеспечения контроля загруженности полигонов и выполнения мероприятий боевых стрельб, вождения, занятий по специальности на учебных местах установлено до 50 специализированных веб-камер, обеспечивающих прямую трансляцию в региональные и территориальные центры управления округа, а также вышестоящие органы военного управления", - сказал представитель ЗВО.

Он отметил, что также "для мониторинга проведения занятий по боевой подготовке используются БПЛА типа "Орлан" и "Леер".

"Данная система контроля позволяет командирам различных уровней оперативно реагировать и корректировать процесс обучения личного состава, занимающегося на полигонах", - сказал Мугинов.