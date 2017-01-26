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Минобороны показало дозаправку в воздухе "Русских витязей"

26.01.2018 РИА Новости 137 0
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Су-30СМ
Многоцелевые истребители Су-30СМ авиагруппы "Русские витязи".
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало видео дозаправки "Русских Витязей" и "Соколов России" в ходе учений.

Полеты проходили на базе Липецкого авиационного центра. В них приняли участие более 20 экипажей самолетов Су-35С, Су-30СМ, Су-34 и Су-24М, включая экипажи авиационных групп высшего пилотажа "Русские Витязи" и "Соколы России".



Дозаправка в воздухе проходила на высотах более пяти тысяч метров на скорости около 600 километров в час. Расстояние между самолетами оперативно-тактической авиации и воздушным танкером Ил-78 составляло менее 20 метров.
25.01.2018
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Россия
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Ил-78
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