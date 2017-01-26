"Роскосмос" нацеливают на шельф



Энергетика.

Источник: Reuters Энергетика.Источник: Reuters

У "Газпрома" появится новый поставщик оборудования

Как выяснил “Ъ”, ключевые предприятия "Роскосмоса", занимающиеся ракетной техникой, намерены заменить "Газпрому" иностранных поставщиков добычного оборудования. Но большинство опытных образцов должны быть разработаны лишь к 2020 году. Кроме того, в "дорожной карте", подписанной "Газпромом" и "Роскосмосом", не до конца определены источники финансирования: по данным “Ъ”, в правительстве рассчитывают на то, что часть средств выделят ВЭБ или сам "Газпром".

“Ъ” стали известны подробности "дорожной карты" по импортозамещающим технологиям, подписанной "Газпромом" с "Роскосмосом" 5 октября 2017 года. Речь идет о готовности 11 предприятий госкорпорации осваивать компетенции иностранных компаний, до санкций поставлявших оборудование в РФ.

Впервые о возможности размещения "Газпромом" заказов на предприятиях "Роскосмоса" было сказано еще в мае 2017 года на совещании по диверсификации в Рыбинске, куда вице-премьер Дмитрий Рогозин пригласил главу монополии Алексея Миллера. В итоге, по данным “Ъ”, к октябрю в "дорожную карту" внесли обширную номенклатуру изделий и услуг. Речь идет, в частности, об оборудовании для добычи нефти и газа в море и на суше, о колонном и насосном оборудовании, газоперекачивающих агрегатах, компрессорах и других изделиях, которые "Газпром" закупал за рубежом. Это оборудование для добычи газа американских General Electric, One Subsea, норвежской Aker Solutions, FMC Technologies (США, Норвегия). Эти же компании поставляли фонтанную арматуру, разрабатывали штуцерные модули и системы подвески насосно-компрессорных труб, подводные трубопроводные системы для шельфа. Работами по устьевому оборудованию скважин и поставкой техники для этого занимались Axon (США—Франция), американские Weatherford, Baker Oil Tools и Schlumberger. Теплообменники, в частности, делали Chart Heat Exchangers, немецкая Linde и швейцарская Fives Cryogenie.

В "Газпроме" от комментариев отказались. В "Роскосмосе" “Ъ” пояснили, что "дорожная карта" направлена на обеспечение технологической независимости "Газпрома". Объем работ, которые готовы на себя взять "Роскосмос" и другие предприятия ОПК, весьма велик, говорит топ-менеджер одного из предприятий космической отрасли: "В случае твердой контрактации это заказы более чем на сотни миллиардов рублей и гарантированная загрузка десятков заводов". Изготовлением оборудования для подводной добычи и разработкой фонтанной арматуры могут заняться волгоградский ФНПЦ "Титан-Баррикады" (производитель артиллерийских систем) и Воронежский механический завод (ракетные двигатели). Трубопроводы для шельфа могут взять на себя Московский институт теплотехники (головной разработчик твердотопливных ракетных комплексов) и Воткинский завод (ракетное вооружение). Пермская "Искра" (ракетные двигатели) готова освоить ремонт центробежных компрессоров для газоперекачивающих агрегатов, екатеринбургское НПО автоматики (системы управления) — взяться за разработку преобразователей и агрегатов бесперебойного питания, а "Протон-ПМ" (ракетные двигатели) — разработать насосные агрегаты до 29,8 кВт. В "Роскосмосе" говорят, что гражданской продукцией ряда предприятий интересуются за рубежом: насосы "Турбонасоса" поставляются в Бразилию и Турцию, "Искра" создала СП по компрессорному оборудованию с японской Mitsubishi Heavy Industries Ltd. и американской John Crane, магнитные подшипники ВНИИЭМ ставятся на компрессоры Mitsubishi и итальянской Nuovo-Pignone (принадлежит GE).

По информации “Ъ”, первые опытные образцы для "Газпрома" должны быть получены предприятиями ОПК к весне 2020 года, после чего встанет вопрос о заключении контрактов. Решение об этом будет принимать комитет по импортозамещению и локализации производства "Газпрома", говорит источник “Ъ” в аппарате правительства. При этом, по его словам, все работы в интересах монополии будут проводиться за счет собственных средств ОПК и займов ВЭБа (там на запрос “Ъ” не ответили). Эта ситуация не слишком приятна для оборонщиков, говорит собеседник “Ъ”: "Если бы “Газпром” профинансировал ряд мероприятий, было бы проще, но последнее слово за монополией". К тому же даже полное выполнение "дорожной карты" не дает гарантий контракта, уточняет он: созданные образцы должны выиграть конкурс "Газпрома". Вопрос можно решить постановлением правительства об определении "Роскосмоса" единственным поставщиком либо через закон о закупках (223-ФЗ), говорит Шамиль Шихшаидов из коллегии адвокатов "Барщевский и партнеры".

Иван Сафронов, Александра Джорджевич, Дмитрий Козлов