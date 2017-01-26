Пропавшего инженера секретного бюро подводных лодок нашли мертвым в Петербурге
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Логотип компании Федеральное государственное унитарное предприятие Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит».
Пропавшего в Санкт-Петербурге инженера секретного конструкторского бюро нашли повешенным в своей квартире. Об этом в четверг, 25 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Тело мужчины обнаружили сотрудники полиции, вскрывшие дверь в его жилье в Петергофе. Причины его смерти выясняются.
Об исчезновении 30-летнего специалиста стало известно накануне. Мужчина не вышел на работу после отпуска, и его коллеги обратились в полицию. Пропавший занимал должность первой (высшей) категории, а предприятие имеет статус режимного, потому даже однодневное беспричинное отсутствие сотрудника вызвало беспокойство в коллективе.
Как уточняет "Фонтанка", Санкт-Петербургское бюро машиностроения "Малахит" является ведущим в России конструкторским предприятием по проектированию, строительству и испытаниям подводных лодок, в том числе и атомных.
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25.01.2018
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