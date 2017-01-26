Пропавшего инженера секретного бюро подводных лодок нашли мертвым в Петербурге



Логотип компании Федеральное государственное унитарное предприятие Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит». Логотип компании Федеральное государственное унитарное предприятие Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит».

Пропавшего в Санкт-Петербурге инженера секретного конструкторского бюро нашли повешенным в своей квартире. Об этом в четверг, 25 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело мужчины обнаружили сотрудники полиции, вскрывшие дверь в его жилье в Петергофе. Причины его смерти выясняются.

Об исчезновении 30-летнего специалиста стало известно накануне. Мужчина не вышел на работу после отпуска, и его коллеги обратились в полицию. Пропавший занимал должность первой (высшей) категории, а предприятие имеет статус режимного, потому даже однодневное беспричинное отсутствие сотрудника вызвало беспокойство в коллективе.

Как уточняет "Фонтанка", Санкт-Петербургское бюро машиностроения "Малахит" является ведущим в России конструкторским предприятием по проектированию, строительству и испытаниям подводных лодок, в том числе и атомных.