Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Источник: делегация РФ обсуждает в Индонезии условия контракта на поставку Су-35

26.01.2018 ТАСС 145 0
0
Понравилась новость?
 +1
Истребитель Су-35
Истребитель Су-35.
Источник: МО РФ

Ранее индонезийские власти получили коммерческое предложение о покупке 11 самолетов

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российская делегация проводит в Индонезии переговоры об условиях контракта на поставку республике истребителей Су-35. Об этом в четверг ТАСС сообщил источник в системе военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами.

"Российская делегация находится в Индонезии, где обговаривает с индонезийскими партнерами условия контракта на поставку Су-35", - сказал источник.

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству не стали комментировать данную информацию.

Ранее сообщалось, что Джакарта хочет приобрести 10 многоцелевых истребителей Су-35. Они должны прийти на смену устаревшим американским самолетам F-5 Tiger, которые используют индонезийские военные с 1980 года. Позднее в Ростехе сообщили, что Индонезии вручено коммерческое предложение, где речь идет об 11 самолетах.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения "4++", оснащен бортовой радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой, а также двигателями с управляемым вектором тяги. Он может развивать скорость до 2,5 тыс. км/ч, дальность его полета достигает 3,4 тыс. км, боевой радиус - около 1,6 тыс. км. Истребитель вооружен пушкой калибра 30 мм и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет.
25.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Россия
США
Продукция
F-5
Су-35
Компании
ФСВТС РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.01 10:49
  • 3
"В столице будет изготовлено шесть ракет "Ангара-А5"
  • 26.01 10:48
  • 49
Внедрение китайского вооружения и оборудования в российскую военную технику – уже не новость. Масштабы поражают воображение
  • 26.01 10:33
  • 17
Названа лучшая в мире крылатая ракета
  • 26.01 10:17
  • 1
Возрождение "Белого лебедя": как обновили боевой бомбардировщик России
  • 26.01 10:16
  • 1258
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.01 10:16
  • 1
Су-57 начал полеты с новейшим оружием на борту
  • 26.01 10:14
  • 1
В Волгограде Су-24М "уничтожили" замаскированный командный пункт противника
  • 26.01 10:13
  • 4
Путин предложил создать гражданский сверхзвуковой самолет на базе Ту-160
  • 26.01 10:12
  • 5
Американские СМИ рассказали, какая система могла бы защитить Хмеймим от обстрелов
  • 26.01 09:58
  • 3
4 неудобных вопроса о перспективах электромобилей
  • 26.01 09:54
  • 1
Умереть за Шпицберген?
  • 26.01 09:48
  • 967
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 26.01 05:56
  • 14
Признание на Западе: ЧВК Вагнера получила высокую оценку во Франции
  • 26.01 05:48
  • 1
В.Путин провел совещание по вопросам диверсификации производства продукции гражданского назначения организациями ОПК
  • 26.01 04:37
  • 5
Сирийский опыт: российский спецназ вооружил "Тигры" "Кордами"
другие обсуждаемые темы