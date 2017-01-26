Источник: делегация РФ обсуждает в Индонезии условия контракта на поставку Су-35



Истребитель Су-35.

Источник: МО РФ Истребитель Су-35.Источник: МО РФ

Ранее индонезийские власти получили коммерческое предложение о покупке 11 самолетов

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российская делегация проводит в Индонезии переговоры об условиях контракта на поставку республике истребителей Су-35. Об этом в четверг ТАСС сообщил источник в системе военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами.

"Российская делегация находится в Индонезии, где обговаривает с индонезийскими партнерами условия контракта на поставку Су-35", - сказал источник.

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству не стали комментировать данную информацию.

Ранее сообщалось, что Джакарта хочет приобрести 10 многоцелевых истребителей Су-35. Они должны прийти на смену устаревшим американским самолетам F-5 Tiger, которые используют индонезийские военные с 1980 года. Позднее в Ростехе сообщили, что Индонезии вручено коммерческое предложение, где речь идет об 11 самолетах.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения "4++", оснащен бортовой радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой, а также двигателями с управляемым вектором тяги. Он может развивать скорость до 2,5 тыс. км/ч, дальность его полета достигает 3,4 тыс. км, боевой радиус - около 1,6 тыс. км. Истребитель вооружен пушкой калибра 30 мм и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет.