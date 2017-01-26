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Путин обещал подумать, чтобы заменить службу в армии работой над гособоронзаказом

26.01.2018 ТАСС 297 0
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Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

При этом президент отметил, что служба в армии по призыву может заменяться другой работой чаще, когда будет увеличено количество контрактников

КАЗАНЬ, 25 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не исключил, что служба в армии по призыву будет приравнена к работе над гособоронзаказом.

"Надо подумать", - сказал глава государства, общаясь с работниками Казанского авиационного завода С.П. Горбунова. При этом Путин обратил внимание на то, что служба в армии по призыву может заменяться другой работой чаще, когда будет увеличено количество служащих в армии по контракту.

Президент напомнил о существующих нескольких вариантах прохождения службы в армии по призыву. "Сейчас только министр обороны [РФ Сергей Шойгу] докладывал, я согласовал создание практически технопарка", - сообщил глава государства. По его словам, "туда будут призывать молодых специалистов, молодых ученых". "Можно поговорить, подумать, что делать со специалистами, о которых вы сейчас сказали [те, кто работают над выполнением гособоронзаказа]", - повторил Путин.

"Конечно, я думаю, мы сможем это делать по мере реализации наших планов по увеличению количества военнослужащих, служащих не по призыву, а контрактников", - подчеркнул президент. "Я понимаю, и в целом вы правы", - обратился глава государства к сотруднику предприятия, предложившего заменить службу в армии по призыву на работу над гособоронзаказом.

Однако Путин также обратил внимание на то, что РФ необходимо "обеспечивать призыв". "Балетные говорят "нельзя призывать", музыканты говорят "куда же его забирать, мы же его шесть лет учили", - привел примеры президент. По его мнению, "таких исключений очень много набирается".
25.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
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Страны
Россия
Компании
КАПО Горбунова
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
Гособоронзаказ

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