Рогозин: испытания перспективного авиакомплекса дальней авиации начнутся в 2023-24 годах



Дмитрий Рогозин.

Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов Дмитрий Рогозин.Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

КБ Туполева с этого года приступает к активной фазе проектирования ПАК ДА

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) будет создан в форме летающего крыла, его испытания начнутся на рубеже 2023-2024 годов.

Об этом в интервью "Комсомольской правде" сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

"Уже с этого года КБ Туполева приступает к активной фазе проектирования перспективного авиационного комплекса дальней авиации. Этот самолет, я надеюсь, выйдет у нас на испытания на рубеже 2023-24 годов", - сказал зампред правительства.

По его словам, "даже внешне он не будет похож на наше понимание традиционного облика самолета". "Это такое летающее крыло, самолет XXI века. Но это уже следующий шаг", - заключил он.

Ранее глава ОАК Юрий Слюсарь доложил президенту РФ Владимиру Путину, что первый опытный образец ПАК ДА взлетит в середине 2020-х годов.