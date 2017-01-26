Рогозин: испытания перспективного авиакомплекса дальней авиации начнутся в 2023-24 годах
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Дмитрий Рогозин.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов
КБ Туполева с этого года приступает к активной фазе проектирования ПАК ДА
МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) будет создан в форме летающего крыла, его испытания начнутся на рубеже 2023-2024 годов.
Об этом в интервью "Комсомольской правде" сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.
"Уже с этого года КБ Туполева приступает к активной фазе проектирования перспективного авиационного комплекса дальней авиации. Этот самолет, я надеюсь, выйдет у нас на испытания на рубеже 2023-24 годов", - сказал зампред правительства.
По его словам, "даже внешне он не будет похож на наше понимание традиционного облика самолета". "Это такое летающее крыло, самолет XXI века. Но это уже следующий шаг", - заключил он.
Ранее глава ОАК Юрий Слюсарь доложил президенту РФ Владимиру Путину, что первый опытный образец ПАК ДА взлетит в середине 2020-х годов.
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25.01.2018
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