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Росэлектроника предлагает перевозчикам RFID-маркировку экипировочного имущества

25.01.2018 ОАО «Росэлектроника» 158 0
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RFID
Radio Frequency IDentification - RFID.
Источник: http://avtonomera.net.ua/

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал систему учета экипировочного имущества (ЭИ) транспортных компаний, основанную на RFID технологии (Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация). Разработка входящего в состав холдинга московского АО «ИМЦ Концерна «Вега» полностью автоматизирует процесс учета ЭИ и минимизирует риски его утраты или кражи на любых логистических участках.


В настоящее время система проходит финальную доработку под требования одной из российских авиакомпаний.


К экипировочному имуществу относится широкая номенклатура предметов, выдаваемых пассажирам в поездах, самолетах, международных и междугородных автобусах (подушки, одеяла и т.п.). Оно состоит на балансе транспортной компании и нуждается в строгом учете при перемещениях из центров экипировки на борт транспорта, при отправке в прачечную или передаче курьерским службам.


Система учета состоит из мобильного RFID туннеля, оборудованного антеннами ближнего радиуса действия для считывания радиочастотных меток. RFID метки вшиваются непосредственно в предметы ЭИ и обладают высокой термо- и влагостойкостью, гибкостью, устойчивостью к химически активным веществам, применяемым в прачечных и химчистках.


Контейнеры (сумки и пр.) с ЭИ устанавливаются на ленту RFID туннеля, система автоматически считывает метки и формирует информацию о составе содержимого.


Таким образом оперативно выявляются утраченные позиции в огромном массиве ЭИ

«Ежегодно транспортные компании несут колоссальные убытки в связи с, казалось бы, незначительной утерей экипировочного имущества. Мировые лидеры этой отрасли давно перешли на автоматизированный учет хозяйственного инвентаря на основе RFID технологий», - отметил генеральный директор АО «ИМЦ Концерна «Вега» Александр Кулиш.


Он напомнил, что RFID технологии могут применяться во множестве областей, связанных с контролем перемещения, или проверки подлинности грузов, товаров, или документов. «ИМЦ Концерна «Вега» в качестве системного интегратора готов предложить заказчику решения на основе RFID под множество конкретных задач», - заявил Александр Кулиш.
25.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ОАО «Росэлектроника»
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОАО "Концерн "ВЕГА"
Ростех
Росэлектроника
Проекты
RFID

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