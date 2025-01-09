Призыв по-новому – получите, распишитесь

В Государственной Думе уже несколько недель идёт бурное обсуждение нового законопроекта. Возможно, в скором времени в России изменятся правила призыва в армию.

Карикатура на тему хитростей при вручении повестки лично в руки призывнику. Источник: http://np.ks.ua/

Новшество может коснуться будущего весеннего призыва. Теперь, чтобы забрать призывника в армию, не обязательно будет лично вручать ему повестку. Передать «приглашение в армию» станет возможным через родственников или работодателя. Законопроект активно поддержали представители правящей элиты, поэтому его вступление в силу высоковероятно.

Одним из существенных плюсов данного новшества является возможность в значительной степени сократить количество уклонистов от службы в армии. А это больной вопрос. Так, прокуратура Орловской области выявила почти 30 случаев «освобождения» от призыва на военную службу по поддельным медицинским справкам. Старший помощник прокурора Елена Семина прокомментировала: «Диагнозы, периоды лечения и факты обращения граждан за медпомощью в областную клиническую больницу не подтвердились. В настоящее время материалы проверки направлены в следственные органы для рассмотрения вопроса об уголовном преследовании». Проверки продолжаются, нарушителям грозит наказание по двум статьям: подделка официальных документов и незаконное уклонение от призыва на военную службу. Это штрафы: до 200 000 рублей, либо в размере заработной платы или иного дохода уклониста за период до восемнадцати месяцев. Также суд может применить более жесткую меру ответственности: арест и принудительные работы на период от 3 до 6 месяцев, либо лишение свободы сроком до 2 лет.

Карикатура на тему поиска и отлавливания уклонистов от службы в вооруженных силах. Источник: http://today.kz/

И вроде бы это достаточно весомые аргументы «за» прохождение военной службы. Однако есть и те, кто служить не хочет, несмотря на строгое наказание за уклонение от армии. Не принимают уклонисты и позитивные изменения в армейской жизни. А перемены есть! Например, солдатам-срочникам разрешили пользоваться мобильным телефоном для звонков домой, правда, только в определённые дни и часы. Про новую форму и носки вместо портянок наслышаны все, да и несессером с нужными в мужском быту вещами некоторые уже даже воспользовались. Одними из самых приятных для новобранцев новшествами стали введение «тихого часа» и улучшенное питание – теперь практически все военные части перешли на систему «шведский стол». Меню в солдатских столовых корректируется, в зависимости от времени года, региона и предпочтений военнослужащих, рацион солдат сбалансирован, расширен (суточная энергетическая ценность в среднем 4300 ккал) и разнообразен. Не удивительно, что после такого сытного обеда солдатам разрешают часок вздремнуть.

Столовая в вооруженных силах России. Источник: https://www.ampravda.ru/

Но даже то, что армия внешне стала напоминать пионерский лагерь, служить в ней горят желанием далеко не все. И на то есть свои существенные причины. Ведь будни солдата отнюдь не состоят только из обучения военному делу, общения по телефону, вкусного обеда и крепкого сна. Уборка – вот чем еще занимают солдат в современной армии. За 365 дней молодые люди научаться оттирать, надраивать и намывать полы, стены и любые другие поверхности, выпуклости и щели. Хоть даже и была попытка передать эти обязанности гражданским службам, но уборка казарм, уличных территорий, расчистка плаца, мелкий ремонт и натирание унитазов вновь вернулись в прямые обязанности солдат. Эта повинность не добавляет желания служить.

Скорее всего, закон будет принят, и призывники этого года начнут получать повестки по новой системе, однако поможет ли это снизить процент уклонистов – большой вопрос.

Автор: Андрей Веселов