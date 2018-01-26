Путин предложил создать гражданский сверхзвуковой самолет на базе Ту-160
|
|
Президент России Владимир Путин держит макет стратегического бомбардировщика Ту-160.
Источник: AP Photo, ITAR-TASS, Presidential Press Service, Alexei Panov
КАЗАНЬ, 25 янв - РИА Новости. Владимир Путин предложил создать гражданскую версию самолета на базе Ту-160.
Такую идею он высказал, понаблюдав за полетом нового сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160 "Петр Дейнекин".
"Ту-144 почему сошел с производства - билет должен был соответствовать какому-то среднему заработку в стране. А сейчас ситуация другая. Сейчас крупные компании появились, которые могли бы использовать этот самолет", - отметил президент.
Путин обратил внимание, что быстрее долететь до Нью-Йорка, чем из Калининграда до Владивостока.
Глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь рассказал президенту что у корпорации уже есть проект подобного сверхзвукового гражданского лайнера.
Испытания "Петра Дейнекина"
Во время посещения Путиным Казанского авиационного завода имени Горбунова для главы государства организовали демонстрационный полет Ту-160 "Петр Дейнекин".
Полет проходил на высоте триста метров и длился около семи минут. Летчики проделали маневры, которые позволяли проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе. Погодные условия были достаточно сложные: аэродром накрыло снежным зарядом.
Как отметил Путин, госконтракт на поставку ракетоносцев предусматривает создание десяти Ту-160М, стоимостью пятнадцать миллиардов рублей каждый. Это позволит обеспечить завод работой до 2027 года.
|
25.01.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
21.09.2015 "Ил-114 - это хорошо, но было бы лучше, если бы пошел Ту-324"
20.11.2017 В Казани подготовили к испытаниям модернизированный бомбардировщик Ту-160
15.06.2017 Новый комплекс обороны защитит Ту-160М2 от всех типов ракет
12.04.2017 Количество серийных самолетов Ту-160М2 составит от 30 до 50 машин
04.05.2016 "Психологическая обстановка на КАЗе тяжелая, люди не верят в возрождение Ту-160"
04.08.2015 Рогозин: двигатель нового транспортника могут создать на базе НК-32
07.11.2013 Казанских авиастроителей "заряжают" на новый ракетоносец
|
Hazzard
7367
|
№2
26.01.2018 09:20
Цитата, q
"Ту-144 почему сошел с производства - билет должен был соответствовать какому-то среднему заработку в стране. А сейчас ситуация другая. Сейчас крупные компании появились, которые могли бы использовать этот самолет", - отметил президент.
Нуууу... как реактивные бизнесджеты, может и взлетит. Всяким арабским принцам и главам корпораций как ВиАйПи игрушки заматывать. Как обычный регулярный транспорт - не рентабельно.
|
+2Сообщить модератору
|
ID: 3396
368
|
№3
26.01.2018 09:45
Я думаю, никто и не предлагает выкинуть всё из фюзеляжа, поставить там кресла, иллюминаторы прорезать и готово.
А использовать отдельные, отработанные конструкторские решения и даже узлы Ту-160 для создания гражданского самолёта можно и нужно.
Вопрос - нужен ли сам такой сверхзвуковой пассажирский самолёт?
|
0Сообщить модератору
|
Hazzard
7367
|
№4
26.01.2018 10:13
Цитата, ID: 3396 сообщ. №3
Вопрос - нужен ли сам такой сверхзвуковой пассажирский самолёт?
Ситуация изменилась после 2015 года, когда было принято решение возродить на КАЗе выпуск Ту-160. С того момента в ОАК и «Рособоронэкспорт» поступил ряд официальных писем от потенциальных покупателей: в их числе заместитель главы «Туполева» Валерий Солозобов называл арабского шейха, миллионера из Австралии и «далеко не бедного жителя Греции».
Спрос есть, другое дело, что емнип, говорилось, что заказ МО на 10 Ту-160 обеспечит полную загрузку завода до 2027 года, где они собрались "гражданку" делать?
|
0Сообщить модератору