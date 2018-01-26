Путин предложил создать гражданский сверхзвуковой самолет на базе Ту-160



Президент России Владимир Путин держит макет стратегического бомбардировщика Ту-160.

Источник: AP Photo, ITAR-TASS, Presidential Press Service, Alexei Panov Президент России Владимир Путин держит макет стратегического бомбардировщика Ту-160.Источник: AP Photo, ITAR-TASS, Presidential Press Service, Alexei Panov

КАЗАНЬ, 25 янв - РИА Новости. Владимир Путин предложил создать гражданскую версию самолета на базе Ту-160.

Такую идею он высказал, понаблюдав за полетом нового сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160 "Петр Дейнекин".

"Ту-144 почему сошел с производства - билет должен был соответствовать какому-то среднему заработку в стране. А сейчас ситуация другая. Сейчас крупные компании появились, которые могли бы использовать этот самолет", - отметил президент.

Путин обратил внимание, что быстрее долететь до Нью-Йорка, чем из Калининграда до Владивостока.

Глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь рассказал президенту что у корпорации уже есть проект подобного сверхзвукового гражданского лайнера.

Испытания "Петра Дейнекина"

Во время посещения Путиным Казанского авиационного завода имени Горбунова для главы государства организовали демонстрационный полет Ту-160 "Петр Дейнекин".

Полет проходил на высоте триста метров и длился около семи минут. Летчики проделали маневры, которые позволяли проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе. Погодные условия были достаточно сложные: аэродром накрыло снежным зарядом.

Как отметил Путин, госконтракт на поставку ракетоносцев предусматривает создание десяти Ту-160М, стоимостью пятнадцать миллиардов рублей каждый. Это позволит обеспечить завод работой до 2027 года.