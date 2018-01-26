Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Путин предложил создать гражданский сверхзвуковой самолет на базе Ту-160

26.01.2018 РИА Новости 408 4
-4
Понравилась новость?
 0
Владимир Путин
Президент России Владимир Путин держит макет стратегического бомбардировщика Ту-160.
Источник: AP Photo, ITAR-TASS, Presidential Press Service, Alexei Panov

КАЗАНЬ, 25 янв - РИА Новости. Владимир Путин предложил создать гражданскую версию самолета на базе Ту-160.

Такую идею он высказал, понаблюдав за полетом нового сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160 "Петр Дейнекин".

"Ту-144 почему сошел с производства - билет должен был соответствовать какому-то среднему заработку в стране. А сейчас ситуация другая. Сейчас крупные компании появились, которые могли бы использовать этот самолет", - отметил президент.

Путин обратил внимание, что быстрее долететь до Нью-Йорка, чем из Калининграда до Владивостока.

Глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь рассказал президенту что у корпорации уже есть проект подобного сверхзвукового гражданского лайнера.

Испытания "Петра Дейнекина"

Во время посещения Путиным Казанского авиационного завода имени Горбунова для главы государства организовали демонстрационный полет Ту-160 "Петр Дейнекин".

Полет проходил на высоте триста метров и длился около семи минут. Летчики проделали маневры, которые позволяли проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе. Погодные условия были достаточно сложные: аэродром накрыло снежным зарядом.

Как отметил Путин, госконтракт на поставку ракетоносцев предусматривает создание десяти Ту-160М, стоимостью пятнадцать миллиардов рублей каждый. Это позволит обеспечить завод работой до 2027 года.
25.01.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Ту-144
Ту-160
Компании
КАПО Горбунова
ОАК
Персоны
Путин Владимир
Слюсарь Юрий

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 4, отображено с 1 по 4
RU
beka1
1353
№1
26.01.2018 08:31
Бред.
0
Сообщить модератору
RU
Hazzard
7367
№2
26.01.2018 09:20
Цитата, q
"Ту-144 почему сошел с производства - билет должен был соответствовать какому-то среднему заработку в стране. А сейчас ситуация другая. Сейчас крупные компании появились, которые могли бы использовать этот самолет", - отметил президент.

Нуууу... как реактивные бизнесджеты, может и взлетит. Всяким арабским принцам и главам корпораций как ВиАйПи игрушки заматывать. Как обычный регулярный транспорт - не рентабельно.
+2
Сообщить модератору
RU
ID: 3396
368
№3
26.01.2018 09:45
Я думаю, никто и не предлагает выкинуть всё из фюзеляжа, поставить там кресла, иллюминаторы прорезать и готово.
А использовать отдельные, отработанные конструкторские решения и даже узлы Ту-160 для создания гражданского самолёта можно и нужно.
Вопрос - нужен ли сам такой сверхзвуковой пассажирский самолёт?
0
Сообщить модератору
RU
Hazzard
7367
№4
26.01.2018 10:13
Цитата, ID: 3396 сообщ. №3
Вопрос - нужен ли сам такой сверхзвуковой пассажирский самолёт?

Ситуация изменилась после 2015 года, когда было принято решение возродить на КАЗе выпуск Ту-160. С того момента в ОАК и «Рособоронэкспорт» поступил ряд официальных писем от потенциальных покупателей: в их числе заместитель главы «Туполева» Валерий Солозобов называл арабского шейха, миллионера из Австралии и «далеко не бедного жителя Греции».
Спрос есть, другое дело, что емнип, говорилось, что заказ МО на 10 Ту-160 обеспечит полную загрузку завода до 2027 года, где они собрались "гражданку" делать?
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.01 10:49
  • 3
"В столице будет изготовлено шесть ракет "Ангара-А5"
  • 26.01 10:48
  • 49
Внедрение китайского вооружения и оборудования в российскую военную технику – уже не новость. Масштабы поражают воображение
  • 26.01 10:33
  • 17
Названа лучшая в мире крылатая ракета
  • 26.01 10:17
  • 1
Возрождение "Белого лебедя": как обновили боевой бомбардировщик России
  • 26.01 10:16
  • 1258
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.01 10:16
  • 1
Су-57 начал полеты с новейшим оружием на борту
  • 26.01 10:14
  • 1
В Волгограде Су-24М "уничтожили" замаскированный командный пункт противника
  • 26.01 10:13
  • 4
Путин предложил создать гражданский сверхзвуковой самолет на базе Ту-160
  • 26.01 10:12
  • 5
Американские СМИ рассказали, какая система могла бы защитить Хмеймим от обстрелов
  • 26.01 09:58
  • 3
4 неудобных вопроса о перспективах электромобилей
  • 26.01 09:54
  • 1
Умереть за Шпицберген?
  • 26.01 09:48
  • 967
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 26.01 05:56
  • 14
Признание на Западе: ЧВК Вагнера получила высокую оценку во Франции
  • 26.01 05:48
  • 1
В.Путин провел совещание по вопросам диверсификации производства продукции гражданского назначения организациями ОПК
  • 26.01 04:37
  • 5
Сирийский опыт: российский спецназ вооружил "Тигры" "Кордами"
другие обсуждаемые темы