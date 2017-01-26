Путин посмотрел демонстрационный полет Ту-160 "Петр Дейнекин" по испытательной программе



Стратегический ракетоносец Ту-160.

Источник: © Марина Лысцев/ТАСС Стратегический ракетоносец Ту-160.Источник: © Марина Лысцев/ТАСС

Самолет носит имя бывшего главнокомандующего ВВС России

КАЗАНЬ, 25 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин посетил Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова. Для главы государства был организован демонстрационный полет нового сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160 по программе летных испытаний.

Новый ракетоносец с заводским номером 0804, за полетом которого наблюдал Путин, получил имя первого главнокомандующего ВВС России Петра Дейнекина. Об этом ранее ТАСС сообщил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-главком ВКС России Виктор Бондарев. "Решением военного совета ВКС от 22 августа 2017 года самолету Ту-160 было присвоено имя Петра Дейнекина", - сказал он.

О самолете

Ту-160 - самый большой самолет с изменяемой геометрией крыла, одна из наиболее мощных в мире боевых машин. В 2015 году было объявлено о решении воспроизводства стратегических ракетоносцев на Казанском авиазаводе. 16 ноября 2017 года новый самолет передан из цеха окончательной сборки на летно-испытательную станцию завода.

На Ту-160М установят новую информационную систему управления, преимущество которой в возможности сбора, обработки и вывода полетной информации в единой системе. Обновятся пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, автоматическая бортовая система управления, бортовая радиолокационная станция, комплекс радиоэлектронного противодействия. Будут также усовершенствованы комплекс контроля и управления топливом и центровкой, система управления двигателями.

Благодаря модернизации эффективность Ту-160М увеличится на 60%.

Ту-160 способен преодолевать расстояние более 12 тыс. км на одной заправке. Чтобы обеспечить работу самолетов над территорией всей Земли, российское авиастроение в рамках Госпрограммы вооружений создает модернизированный самолет-топливозаправщик Ил-78, первый полет которого состоялся 25 января 2018 года в Ульяновске. Вместе эти воздушные комплексы обеспечивают решение боевых задач стратегической авиации.

Как ранее сообщил источник ТАСС в российской "оборонке", на прошлой неделе этот самолет начал испытательные полеты. Комментируя сообщения различных СМИ, собеседник агентства уточнил, что новый ракетоносец не является опытным образцом модернизированного варианта бомбардировщика.

16 ноября 2017 года состоялась церемония выкатки этого самолета. В тот же день вице-премьер России Дмитрий Рогозин доложил президенту РФ Владимиру Путину, что первый полет этой машины был запланирован на февраль 2018 года.

О Дейнекине

Петр Степанович Дейнекин родился 14 декабря 1937 года в городе Морозовске Ростовской области. В 1988-1990 годах командовал Дальней авиацией и был первым главнокомандующим ВВС России с 1992 года по 1998-й. Заслуженный военный летчик, Герой России генерал армии Дейнекин являлся кавалером более 20 советских, российских и иностранных орденов. Он скончался 19 августа 2017 года от сердечного приступа.