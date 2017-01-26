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Шаманов: создание рабочей группы по диверсификации предприятий ОПК не связано с санкциями

26.01.2018 ТАСС 444 0
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Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов
Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов.
Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС

По словам главы думского комитета по обороне, появление группы связано с поручением президента выпускать гражданскую продукцию на предприятиях ОПК

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Создание в Госдуме рабочей группы по анализу законодательства и выработке предложений по созданию условий для диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса не связано с действующими или готовящимися санкциями против РФ. Об этом заявил в четверг журналистам председатель думского комитета по обороне Владимир Шаманов.

"Нет", - ответил парламентарий на соответствующий вопрос. По его словам, создание такой группы "связано с тем, что президентом страны на ряде совещаний, в том числе вчерашнем в Уфе, подтверждено последовательное увеличение доли удельного веса выпускаемой гражданской продукции на предприятиях ОПК". "И в конечном итоге к 30-му году соотношение должно быть 50 на 50", - отметил Шаманов.

"Это очевидно, потому что в ОПК сосредоточены передовые фонды, квалифицированная рабочая сила. Поэтому это логично, что предприятия ОПК должны выступить модераторами реализации цифровой экономики", - заключил глава комитета Госдумы.
25.01.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Персоны
Шаманов Владимир
Проекты
ИТ

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