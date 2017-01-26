В Госдуме создана рабочая группа по диверсификации предприятий ОПК



Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС

Депутаты проанализируют проблемы, которые не позволяет заключать контракты полного жизненного цикла, а также изучат ситуацию с госзакупками

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Рабочая группа по анализу законодательства и выработке предложений по созданию условий для диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса создана в четверг в Госдуме. Об этом журналистам сообщили в думском управлении по связям с общественностью и связям со СМИ.

"Сегодня на Совете Государственной думы было принято решение о создании рабочей группы, которая займется анализом законодательства и выработкой предложений по созданию условий для диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса", - рассказали в управлении. "Нам необходимо в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина проанализировать, какие существуют барьеры, проблемы, прежде всего в законодательстве, которые мешают диверсификации предприятий ОПК, что не позволяет заключать контракты полного жизненного цикла, а также изучить ситуацию с госзакупками", - приводятся в сообщении слова спикера палаты Вячеслава Володина.

"Нам важно провести эту работу в ближайшие месяцы весенней сессии", - добавил он.

Координировать эту работу поручено первому вице-спикеру палаты Александру Жукову. Также Володин поставил задачу вынести данный вопрос на ближайшее заседание совета по законотворчеству при председателе Госдумы.

Как сообщается, в состав группы войдут представители думских комитетов по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, по государственному строительству и законодательству и по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.