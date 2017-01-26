Путину показали полет нового бомбардировщика "Петр Дейнекин"
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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 Николай Кузнецов. архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Одиноков
КАЗАНЬ, 25 янв - РИА Новости. Владимир Путин посетил Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова, для главы государства был организован демонстрационный полет нового сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160 "Петр Дейнекин" по программе летных испытаний.
Это - самый большой самолет с изменяемой геометрией крыла, одна из наиболее мощных в мире боевых машин. В 2015 году было объявлено о решении возобновить производство стратегических ракетоносцев на Казанском авиазаводе. 16 ноября 2017 года новый самолет передан из цеха окончательной сборки на летно-испытательную станцию завода.
На Ту-160М устанавливают новую информационную систему управления, преимущество которой в возможности сбора, обработки и вывода полетной информации в единой системе. Обновляется пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, автоматическая бортовая система управления, бортовая радиолокационная станция, комплекс радиоэлектронного противодействия. Усовершенствованы комплекс контроля и управления топливом и центровкой, система управления двигателями.
Благодаря модернизации эффективность Ту-160М увеличится на 60%.
Стратегическая авиация решает задачи по всему земному шару. Ту-160 способен преодолевать расстояние более 12 тысяч километров на одной заправке. Чтобы обеспечить работу самолетов над территорией всей Земли, российское авиастроение в рамках Госпрограммы вооружений создает модернизированный самолет-топливозаправщик Ил-78, первый полет которого состоялся в четверг в Ульяновске. Вместе эти воздушные комплексы обеспечивают решение боевых задач стратегической авиации.
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25.01.2018
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