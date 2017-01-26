Верфь DSME завершила строительство четвертого танкера класса "Тайд" для ВМС Великобритании



Логотип Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd - DSME.

Источник: http://images.all-free-download.com/ Логотип Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd - DSME.Источник: http://images.all-free-download.com/

ЦАМТО, 25 января. На южнокорейской верфи DSME в Окпо 24 января состоялась торжественная церемония, посвященная завершению строительства четвертого танкера-заправщика "Тайдфорс" (Tideforce) класса "Тайд" (Tide) для ВМС Великобритании.

Как сообщает Naval Today со ссылкой на DSME, теперь танкер пройдет морские испытания и, как планируется, будет официально передан ВМС Великобритании в первой половине 2018 года.

После морского перехода в Великобританию, который займет 2 месяца, корабль будет дооборудован, получит бронирование, средства самообороны и системы связи, а также пройдет дополнительные морские испытания перед началом эксплуатации.

Как ранее сообщал ЦАМТО, Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) в феврале 2012 года была выбрана МО Великобритании предпочтительным претендентом на победу в тендере на поставку танкеров-заправщиков в рамках проекта MARS (Military Afloat Reach and Sustainability). Контракт стоимостью 801,5 млрд. вон (452 млн. фунтов/707 млн. долл.) был подписан с DSME в марте 2012 года.

Танкеры строились DSME на верфи в Окпо по проекту судна AEGIR-26 британской компании BMT Defence Services. После завершения испытаний построенные в Южной Корее корабли поочередно направляются в Великобританию для оснащения дополнительным оборудованием, аппаратурой связи, средствами самообороны. Эти работы возложены на британскую компанию A&P Marine. В целом доля работ, которые выполнит британская компания в рамках данной программы, оценивается в сумму около 150 млн. фунтов. Эта же компания в рамках подписанного в январе 2015 года с Министерством обороны Великобритании контракта стоимостью около 15 млн. фунтов стерлингов проводит финальные испытания кораблей, а в дальнейшем обеспечит их техническое обслуживание.

Четыре танкера-заправщика класса "Тайд" получили наименования A-136 "Тайдспринг" (Tidespring), A-137 "Тайдрэйс" (Tiderace), A-138 "Тайдсэдж" (Tidesurge) и A-139 "Тайдфорс" (Tideforce).

Резка стали для строительства головного корабля началась 27 июля 2014 года. Согласно первоначальному графику предполагалось, что танкер "Тайдспринг" будет передан ВМС Великобритании в октябре 2015 года, а поставка всех судов будет завершена до апреля 2017 года. Тем не менее, из-за технических проблем и затянувшейся сертификации программа существенно отстала от первоначально согласованного графика.

Церемония ввода в состав вспомогательного флота ВМС Великобритании головного из четырех заказанных танкеров-заправщиков проекта MARS, A-136 "Тайдспринг", состоялась в Портсмуте 27 ноября 2017 года. 25 сентября 2017 года в Великобританию прибыл второй танкер-заправщик A-137 "Тайдрэйс". Он будет адаптирован под требования ВМС Великобритании на предприятие в Фалмуте (графство Корнуолл). Как ожидается, работы займут около четырех месяцев, после чего начнутся заключительные морские испытания судна перед его принятием на вооружение в 2018 году. Сейчас МО Великобритании рассчитывает принять все корабли до конца 2018 года.

Танкеры MARS предназначены для материально-технического обеспечения флота, снабжения топливом, продовольствием, запчастями и пресной водой боевых кораблей в море. Планируется, что они обеспечат поддержку новых авианосцев класса "Куин Элизабет". Длина танкера класса MARS составляет 200 м, ширина – 28 м, водоизмещение – около 39000 т. Танкер может транспортировать до 19000 куб. м топлива и 1400 куб. м пресной воды. Летная площадка корабля позволяет принимать вертолеты "Чинук", "Мерлин" и "Уайлдкэт". Новые двухкорпусные танкеры заменят в составе британского флота однокорпусные корабли типа "Ровер" и "Лиф". Срок эксплуатации новых танкеров составит не менее 25 лет.