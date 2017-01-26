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Рособоронэкспорт организует российскую экспозицию на выставке Defexpo India-2018

26.01.2018 ЦАМТО 250 0
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Стенд ОАО "Рособоронэкспорт"
Стенд ОАО "Рособоронэкспорт".
Источник: Sputnik/ Evgeny Biyatov

ЦАМТО, 25 января. АО "Рособоронэкспорт" в соответствии с решением ФСВТС России определено организатором единой российской экспозиции на Международной выставке сухопутных, военно-морских вооружений и средств обеспечения безопасности государства Defexpo India-2018.

Выставка пройдет с 11 по 14 апреля 2018 года в городе Ченнаи, штат Тамилнад, Индия.

"Рособоронэкспорт является традиционным участником выставки Defexpo India. За годы своего существования она стала крупнейшей азиатской площадкой по тематике вооружения и военной техники для сухопутных войск и военно-морских сил. Мы рассматриваем свое участие в выставке как весомый вклад в развитие военно-технического сотрудничества между Россией и Индией и важное направление маркетинговой работы компании", – сообщил заместитель генерального директора Рособоронэкспорта Сергей Гореславский.

Выставка Defexpo India проходит с 2000 года при поддержке Министерства обороны Индии и Федерации торгово-промышленных палат Индии с периодичностью один раз в два года. В 2018 году организаторы приняли решение о переносе выставки из города Квитол в Южном Гоа в город Ченнаи.

Тематическая направленность выставки: бронетанковая техника, ракетно-артиллерийское и стрелковое вооружение, средства ПВО, военно-морская техника, системы РЭБ и средства связи, армейская авиация, средства обеспечения безопасности инфраструктуры, охраны границ и особо важных объектов.

"У России и Индии сегодня есть хорошие перспективы для наращивания взаимовыгодного сотрудничества в области поставок вооружения и военной техники для сухопутных войск и ВМС, локализации их производства в Индии и модернизации ранее поставленной продукции военного назначения. Мы также ведем около 100 совместных НИОКР. Многое из этого было достигнуто благодаря нашей активной работе на выставках в Индии. Отличительной особенностью предстоящей Defexpo India-2018 для Рособоронэкспорта является использование этой площадки для продвижения, в том числе, российских систем безопасности и средств оснащения сил антитеррора", – добавил С.Гореславский.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".
25.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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в открытом доступе
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Страны
Индия
Россия
Компании
РОЭ
ФСВТС РФ

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