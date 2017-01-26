Ученые выбрали два возможных места посадки для российской станции "Луна-25"
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Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС
Впервые в истории космонавтики аппарат будет направлен в полярный район Луны
МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Ученые выбрали два возможных места посадки для российской научной посадочной станции "Луна-25", сообщили в пресс-центре Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Всего в соответствии с инженерными и научными данными было выбрано два возможных места посадки. Это основной район, расположенный к северу от южного полярного кратера Богуславский с координатами около 69,5 градусов южной широты и 43,5 градусов восточной долготы, и резервный район к юго-западу от кратера Манцини с координатами около 68,8 градусов южной широты и 21,2 градусов восточной долготы соответственно. Задержка по времени посадки в резервный район по сравнению с посадкой в основной составляет около двух суток", - сказали в Институте.
Кратер Богуславского, который использовался в качестве модели для программной отработки посадки, не вошел в число благоприятных посадочных мест, уточнили в пресс-центре.
Поиски районов посадки велись по картам, составленным на основе данных американского аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter, в том числе на основе данных нейтронного детектора ЛЕНД, разработанного в ИКИ РАН.
"Посадка спускаемого зонда будет проходить по сценарию последних советских посадочных миссий, то есть аппарат будет двигаться по низкой полярной орбите вокруг Луны, а затем совершит торможение и вертикальный спуск. В отличие от посадок советских автоматических станций, последняя из которых имела место в 1976 году, "Луна-25" впервые в истории космонавтики будет направлена в полярный район Луны", - отметили в ИКИ.
Условия спуска и работы на поверхности обусловили инженерные требования к районам посадки. В частности, уклон местности не должен превышать 7%, освещенность Солнцем должна составлять не менее 40% от лунных суток, помимо этого должна быть обеспечена постоянная радиовидимость космического аппарата с Земли, уточнили в пресс-центре. "С точки зрения научных целей миссии, выбранные районы должны иметь достаточное высокое содержание водорода в веществе, что говорит о наличии в грунте замерзшей воды", - добавили в Институте.
Миссия "Луна-25"
Ранее сообщалось, что в 2019 году на естественный спутник Земли планируется отправить российскую научную посадочную станцию "Луна-25", в 2021 году - орбитальный аппарат "Луна-26", а в 2022 году - посадочную станцию "Луна-27".
Целью проекта "Луна-25" станет запуск автоматического зонда для исследований в районе Южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет посажен в кратере Богуславского. Там он проведет исследования состава реголита, лунной пыли, стереосъемку места посадки с составлением 3D-карты местности, а также с помощью лазерного уголкового отражателя определит координаты посадочной станции с миллиметровой точностью.
Последняя советская лунная миссия была отправлена в 1976 году - тогда аппарат "Луна-24" совершил мягкую посадку, взял пробы грунта и вернул их на Землю.
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25.01.2018
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