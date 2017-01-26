Индонезия надеется на скорое подписание контракта с РФ на поставку Су-35
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Многоцелевые истребители Су-35. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Контракт на поставку Джакарте российских истребителей Су-35 может быть скоро подписан, остаются технические детали, заявил РИА Новости посол Индонезии в РФ Вахид Суприяди.
"Скоро. Нет никаких проблем, дело в технических вопросах", - сказал посол, отвечая на вопрос, когда будет подписано двусторонне соглашение о поставках Су-35 в Индонезию.
"Мы надеемся, что мы получим хотя бы один истребитель к августу. 17 августа - День независимости Индонезии, и мы надеемся к этой дате", - добавил посол.
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25.01.2018
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