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Индонезия надеется на скорое подписание контракта с РФ на поставку Су-35

26.01.2018 РИА Новости 154 0
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Многоцелевые истребители Су-35. Архивное фото
Многоцелевые истребители Су-35. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Куденко

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Контракт на поставку Джакарте российских истребителей Су-35 может быть скоро подписан, остаются технические детали, заявил РИА Новости посол Индонезии в РФ Вахид Суприяди.

"Скоро. Нет никаких проблем, дело в технических вопросах", - сказал посол, отвечая на вопрос, когда будет подписано двусторонне соглашение о поставках Су-35 в Индонезию.

"Мы надеемся, что мы получим хотя бы один истребитель к августу. 17 августа - День независимости Индонезии, и мы надеемся к этой дате", - добавил посол.
25.01.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Индонезия
Россия
Продукция
Су-35

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