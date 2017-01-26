В Госдуме создадут рабочую группу по диверсификации предприятий ОПК
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Совет Госдумы в четверг решил создать рабочую группу, которая займется выработкой предложений по созданию условий для диверсификации предприятий ОПК, сообщили журналистам в управление по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.
"Сегодня на Совете Государственной Думы было принято решение о создании рабочей группы, которая займется анализом законодательства и выработкой предложений по созданию условий для диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в состав группы войдут представители комитетов ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, по государственному строительству и законодательству и по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.
Как отмечается, координировать эту работу поручено первому заместителю председателя ГД Александру Жукову.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поставил задачу вынести этот вопрос на ближайшее заседание совета по законотворчеству при председателе ГД.
Президент РФ Владимир Путин в среду на совещании в Уфе заявил о необходимости проанализировать в весеннюю сессию Госдумы законодательные барьеры, которые препятствуют диверсификации оборонно-промышленного комплекса.
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25.01.2018
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