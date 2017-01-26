СК, МВД и Генпрокуратура поддерживают законопроект Яровой
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Ирина Яровая.
Источник: www.liveinternet.ru
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Следственный комитет (СК) России, МВД и Генпрокуратура в целом поддерживают законопроект зампреда Госдумы Ирины Яровой об информационной безопасности и готовы принять участие в его доработке.
Ранее заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая разработала законопроект, которым предлагается дать Роскомнадзору право внесудебной блокировки сайтов с информацией, склоняющей детей и подростков к преступлениям. Как отмечается, документ направлен в Следственный комитет РФ, Генеральную прокуратуру, МВД, Минсвязи и Роскомнадзор, Минюст и Минобрнауки для предварительного согласования.
"Готовы выразить поддержку этому законопроекту, принимать участие в его подготовке", - сказала представитель СК России Евгения Минаева на заседании экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения безопасности детей и формирования доброжелательной и комфортной среды для их жизни и развития.
Представитель Генпрокуратуры Наталья Коваль заявила, что трагические события в республике Бурятия подтверждают необходимость принятия дополнительных мер к обеспечению информационной безопасности детей, так как дети при помощи интернета и зачастую СМИ вовлекаются в криминальные сообщества, пропагандируется ценности преступного мира.
"Очевидно, что необходимость этого законопроекта назрела, Генпрокуратура в целом поддерживает этот проект, примем активное участие в его доработке", - сказала представитель надзорного ведомства.
Представитель МВД РФ Вадим Гайдов отметил, что этот законопроект очень нужен. "Есть вопросы определенные, они носят точечный характер, и по ним у нас уже есть предложения", - сказал он.
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25.01.2018
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