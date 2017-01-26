Китай запустил спутники дистанционного зондирования Земли



Старт ракеты-носителя "Чанчжэн-2С".

Источник: © EPA/GU MIN Старт ракеты-носителя "Чанчжэн-2С".Источник: © EPA/GU MIN

Аппараты вышли на заданную орбиту согласно плану

ПЕКИН, 25 января. /ТАСС/. Китай вывел в четверг на орбиту несколько спутников дистанционного зондирования Земли. Как сообщает агентство "Синьхуа", запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-2С" с космическими аппаратами состоялся в 13:39 по местному времени (08:39 мск) с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань.

"Спутники вышли на заданную орбиту согласно плану", - сказали сотрудники центра запуска.

КНР активно развивает национальную космическую программу. Помимо метеорологических спутников, в стране разрабатываются технологии для исследования астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого китайские ученые намерены приступить в 2020-2025 годах.