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Китай запустил спутники дистанционного зондирования Земли

26.01.2018 ТАСС 159 0
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РН "Чанчжэн-2С"
Старт ракеты-носителя "Чанчжэн-2С".
Источник: © EPA/GU MIN

Аппараты вышли на заданную орбиту согласно плану

ПЕКИН, 25 января. /ТАСС/. Китай вывел в четверг на орбиту несколько спутников дистанционного зондирования Земли. Как сообщает агентство "Синьхуа", запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-2С" с космическими аппаратами состоялся в 13:39 по местному времени (08:39 мск) с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань.

"Спутники вышли на заданную орбиту согласно плану", - сказали сотрудники центра запуска.

КНР активно развивает национальную космическую программу. Помимо метеорологических спутников, в стране разрабатываются технологии для исследования астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого китайские ученые намерены приступить в 2020-2025 годах.
25.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Китай
Проекты
Марс
Чанчжэн

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