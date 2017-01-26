В "Рособоронэкспорте" рассказали о совместных разработках России и Индии
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Сергей Гореславский.
Источник: Фотография: из личного архива
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Россия и Индия ведут около 100 совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по оборонной тематике, сообщил журналистам в четверг заместитель генерального директора "Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский.
Эта цифра называется впервые.
"У России и Индии сегодня есть хорошие перспективы для наращивания взаимовыгодного сотрудничества в области поставок вооружения и военной техники для сухопутных войск и ВМС, локализации их производства в Индии и модернизации ранее поставленной продукции военного назначения. Мы также ведем около 100 совместных НИОКР. Многое из этого было достигнуто благодаря нашей активной работе на выставках в Индии", - приводит слова Гореславского пресс-служба.
Рособоронэкспорт станет организатором единой российской экспозиции на международной выставке сухопутных, военно-морских вооружений и средств обеспечения безопасности государства Defexpo India-2018. Выставка пройдет с 11 по 14 апреля 2018 года в городе Ченнаи (штат Тамилнад, Индия).
На Defexpo-2018 будет представлена бронетанковая техника, ракетно-артиллерийское и стрелковое вооружение, средства ПВО, военно-морская техника, системы РЭБ и средства связи, армейская авиация, средства обеспечения безопасности инфраструктуры, охраны границ и особо важных объектов.
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25.01.2018
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