В Словакии начались испытания ББМ BOV с колесной формулой 8x8



Прототип Patria AMV XP для ВС Словакии.

Источник: armyrecognition.com Прототип Patria AMV XP для ВС Словакии.Источник: armyrecognition.com

ЦАМТО, 25 января. Вооруженные силы Словакии приступили к войсковым испытаниям опытного образца боевой бронированной машины BOV (Bojove Opancierovane Vozidlo) с колесной формулой 8x8.

Войсковые испытания начались после завершившейся серии демонстраций на базе Военно-технического испытательного института Загорье (Vojensky technicky skusobny ustav Zahorie – VTSU Zahorie).

Как сообщает Jane's International Defence Review, плавающая ББМ BOV разработана на шасси бронемашины AMV XP (extended payload) финской компании Patria. Ее боевая масса составляет около 28 т, длина – 8,22 м, ширина – 3 м, высота без башни – 2,4 м.

ББМ должна развивать максимальную скорость по шоссе 100 км/ч, запас хода составит 700 км. Разгонные характеристики BOV: с 0 до 30 км/ч – за 6 сек и с 0 до 60 км/ч – за 20 сек. Диаметр поворота ББМ, ограниченный двумя стенами, составляет 11 м.

Прототип оснащен башенным дистанционно управляемым модулем вооружения (ДУМВ) TURRA словацкого "Электротехнического научно-исследовательского и проектного института" (Elektrotechnicky Vyskumny A Protejectovy Ustav a.s. – EVPU) из Новой Дубницы с 30-мм пушкой 2A42. В башне имеется панорамный прицел командира с открытой архитектурой COAPS (Commander’s Open Architecture Panoramic Sight) и специально разработанный приемник предупреждения о лазерном облучении SDIO (System Detekcie Oziarenia Lasermi). В данной конфигурации общая высота прототипа составляет 3,79 м.

По данным компании, электрический привод позволяет осуществлять наведение ДУМВ в секторе 360 град. по азимуту и в секторе -10/+60 град по углу места.

По данным Jane's, дальнейшие испытания опытного образца будут проводиться в Финляндии и Словакии до конца марта.

Как сообщал ЦАМТО, в мае 2017 года правительство Словакии одобрило запрос Министерства обороны страны на выделение 1,2 млрд. евро на приобретение 404 бронированных машин с колесной формулой 4x4 и 81 ББМ с колесной формулой 8x8. Поставка бронемашин запланирована на 2018-2029 гг.

По информации Министерства обороны Словакии, стоимость покупки 81 ББМ с колесной формулой 8x8 не должна превысить 417 млн. евро. Закупка должна быть реализована в период 2018-2024 гг.

В ноябре 2017 года оборонные ведомства Словакии и Финляндии достигли соглашения о сотрудничестве при разработке и поставке Сухопутным войскам Словакии ББМ с колесной формулой 8x8 на базе шасси бронемашины семейства AMV компании Patria.

Партнерами для реализации программы министерства обороны двух стран определили компании Konstrukta Defence a.s. (основной подрядчик), Patria Land Systems Oy (машина) и EVPU a.s. (система вооружения). По информации Jane's Defence Weekly, словацкое правительство выделило на разработку ББМ с колесной формулой 8x8 и ББМ с колесной формулой 4x4 по 9 млн. евро.

В случае успешного завершения испытаний, Словакия планирует в рамках программы модернизации Вооруженных сил приобрести до 81 ББМ с колесной формулой 8x8. Предполагается, что они будут поставлены в версиях БМП, санитарной машины, машины управления, БРЭМ, инженерной машины.