

ВМФ РФ.

Источник: ТАСС/Интерпресс/Валентина Свистунова ВМФ РФ.Источник: ТАСС/Интерпресс/Валентина Свистунова

ЦАМТО, 25 января. В Военно-морском флоте 25 января отмечается День штурмана. С этой датой специалистов штурманских служб флотов, кораблей, подводных лодок и судов обеспечения ВМФ поздравил главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев.

Поздравляя штурманов ВМФ, главком особо отметил, что "активное участие кораблей и подводных лодок в организации военно-морского присутствия в Мировом океане, оснащение ВМФ России боевыми кораблями, атомными подводными лодками новых поколений выдвигает повышенные требования к специалистам штурманской службы ВМФ, напрямую отвечающих, как за навигационную безопасность мореплавания, так и за выполнение кораблями задач по своему предназначению. С целью подготовки штурманских специалистов высокого класса для ВМФ, Министерством обороны РФ, Главным командованием ВМФ в программы их подготовки внесены соответствующие изменения, позволяющие готовить высокопрофессиональные кадры по этой важнейшей специальности с учетом поступления в состав новых кораблей различных классов, атомных подводных лодок проектов "Борей", "Борей-А", "Ясень".

Адмирал Владимир Королев подчеркнул, что "во многом благодаря высокой профессиональной подготовке штурманов кораблей и подводных лодок, были решены важнейшие задачи действий сил ВМФ в Средиземном море, успешного применения кораблями и подводными лодками высокоточного оружия по объектам террористических группировок на территории Сирийской Арабской Республики. Высокий профессионализм показывают штурманы кораблей, выполняющих задачи в Арктической зоне".

"Заметен и вклад штурманских специалистов и в то, что за несколько лет интенсивность боевой подготовки в ВМФ возросла в 1,7 раза, наплаванность экипажей кораблей и подводных лодок в 2,9 раза, а количество боевых служб кораблей Военно-морского флота увеличилось более чем в 2 раза. Эффективность и качество выполнения задач штурманскими специалистами возросли благодаря развитию средств навигации. Доля современных морских средств навигации и океанографии за несколько лет увеличилась более чем в 2 раза", – отметил главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев, поздравляя штурманов Военно-морского флота с профессиональным праздником.

Сегодня, штурманская служба Военно-морского флота насчитывает около 3000 флотских специалистов, более 1000 из которых – офицеры. Возглавляет штурманскую службу ВМФ главный штурман Военно-морского флота контр-адмирал Эдуард Луйк.

Подготовкой будущих штурманов по специальности в военно-морских учебных заведениях ВУНЦ ВМФ занимается более 200 человек профессорско-преподавательского состава, свыше 50 из которых имеют ученую степень, а более 30 ученое звание. Непосредственно к штурманской службе ВМФ относится более 10 учебных подразделений. Это кафедры Штурманской службы ВМФ в Военно-Морской Академии им. Н.Г.Кузнецова, кафедры кораблевождения в высших военно-морских учебных заведениях в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Севастополе и Калининграде. Также ведется подготовка специалистов технических средств кораблевождения (ТСК) во Владивостоке, Санкт-Петербурге, и в учебных центрах Военно-морского флота. В распоряжении штурманской службы – учебные лаборатории и аудитории, специальные тренажеры. Для морской подготовки будущих штурманов используются несколько учебных кораблей и 10 учебных катеров, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.