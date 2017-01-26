Механики-водители отдельной мотострелковой бригады Северного флота осваивают новые снегоболотоходы "Алеут"
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Двухзвенный гусеничный снегоболотоход ГАЗ-3344.
Источник: girtek.ru
ЦАМТО, 25 января. В отдельной мотострелковой бригаде Северного флота начали осваивать новые двухзвенные гусеничные плавающие снегоболотоходы высокой проходимости ГАЗ-3344-20 "Алеут".
С механиками-водителями были проведены занятия по изучению тактико-технических характеристик, особенностей расположения и управления основными органами управления, а также устройства снегоболотохода. После проведения занятий и самостоятельной подготовки военнослужащие сдали зачеты.
Важными элементами переподготовки военнослужащих является закрепление знаний по техническому обслуживанию, ремонту и правилам безопасной эксплуатации снегоболотоходов.
В ходе технического обслуживания, проводимого в соответствии с документацией снегоболотохода, механики-водители на практике применили свои знания.
В ближайшее время на одном из полигонов отдельной мотострелковой бригады в Мурманской области пройдут занятия по вождению двухзвенных гусеничных плавающих снегоболотоходов "Алеут".
Вездеход ГАЗ-3344-20 "Алеут" выполнен по модульной схеме: переднее звено – энергетический модуль, в котором могут перевозиться 5 человек, включая водителя, заднее звено – трансформируемый пассажирский модуль вместимостью 15 человек, который может быть легко переоборудован под спальный, медицинский блок или командный пункт, его полезная нагрузка составляет 2500 кг, сообщает пресс-служба Северного флота.
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25.01.2018
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