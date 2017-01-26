Военно-технические разработки в Йемене и Сирии



ФЛИР Ультра», FLIR Ultra 8500.

Источник: witter.com/defencedotpk ФЛИР Ультра», FLIR Ultra 8500.Источник: witter.com/defencedotpk

В начале этого года известия об использовании новых военных технологий в Сирии и Йемене совпали с событиями в Вашингтоне и американскими мерами против Корейского полуострова. В то же время многие официальные лица стали делать прогнозы относительно грядущей ядерной войны, которой американский президент стал угрожать Пхеньяну.

Военные источники, близкие к Йемену, заявили, что военно-воздушные силы страны изготовили ракетную систему, которая предназначена для защиты столицы Саны и северо-западных йеменских провинций от воздушных бомбардировок Саудовской Аравии. Как сообщается, 8 января в небе над Саной йеменские силы сбили саудовский истребитель F-15. Несколько часов спустя ВВС Йемена объявили, что сбили ещё один боевой самолет - "Торнадо".

Весь мир удостоверился в правдивости заявления йеменских военно-воздушных сил, когда был опубликован видеоролик, на котором запечатлён момент удара по самолету F-15 с использованием американской технологии - инфракрасной системы наблюдения для вертолётов FLIR. Эта система, как свидетельствуют военные данные, оснащена специальным датчиком, который передаёт изображение наблюдаемого объекта, отслеживая тепловые волны инфракрасного спектра. Предполагается, что Йемен смог модифицировать эту технологию и разместить ее на наземной платформе. Специализирующийся в данной области американский журнал "Дерайв" (The Derive) сообщил, что в июле 2009 года Йемен получил от Соединённых Штатов груз военной техники в соответствии с программой Пентагона Foreign Military Sales. Как добавило издание, сделка включала в себя три платформы ("ФЛИР Ультра", FLIR Ultra 8500), а также другую технику стоимостью 3,7 миллиона долларов для обновления комплекса старых вертолетов.

Однако некоторые военные эксперты ставят под сомнение это предположение, поскольку, по их словам, системы "ФЛИР" (FLIR), размещаемые на вертолетах, слишком громоздкие, чтобы их можно было использовать в условиях "земля-воздух". Кроме того, модификация оборудования сопровождается множеством технических проблем, такими как подключение системы тепловидения к компьютеру, которая может отслеживать траекторию летающего объекта, прогнозировать скорость его полёта и обладает маневренностью для запуска ракеты по цели.

Одной из особенностей системы "ФЛИР" (FLIR) является ее способность распознавать объект сквозь дым и туман, что позволяет специалистам использовать ее в целях наблюдения, сигнализации и передачи данных системам противовоздушной обороны ближнего радиуса действия. Специалисты предполагают, что йеменская армия и народные комитеты, скорее всего, использовали переносные системы ПВО (ПЗРК), что подтвердилось после того, как в октябре был сбит самолёт MQ-9. Маловероятно, что йеменские силы смогли модифицировать ракеты класса "воздух-воздух", которые хоть и находились в распоряжении йеменской армии, но не подходят для применения в целях преследования летательных аппаратов на больших высотах.

Арсенал Йемена включает в себя оружие и оборудование советского производства, включая систему С-75 (американское название - "Сэм-2", Sam-2) для запуска ракет класса "земля-воздух" с радаром управления огнём (Fan Song). Многочисленные сообщения свидетельствуют о том, что армия и народные комитеты могли реактивировать хотя бы одну такую систему и использовать радиоуправляемое оружие для того, чтобы сбить американский беспилотник в начале 2016 года. Однако эта новость не подтвердилась. Что подтверждает гипотезу об использовании Йеменом батарей Sam-2 так это то, что она способна ускользать от ракет и замаскированных снарядов, которые для обмана могут быть запущены с военных самолетов, а также то, что пилот находящегося под прицелом самолета может использовать дополнительный реактивный двигатель, в результате чего самонаводящаяся тепловая ракета фиксирует более широкие ряды инфракрасных лучей. Экипаж боевого самолета, возможно, был в замешательстве и не мог различить, что их отслеживает - радар или инфракрасная ракета.

Йемен с самого начала агрессии Саудовской Аравии продолжал утверждать, что обладает запасами ракет "Скад" (Scud, в российской классификации ракета Р-17 - прим. ред.) различных моделей и сопутствующими передовыми системами наведения, которые повышают точность попадания в цель. Это позволило армии и народным комитетам успешно запустить баллистические ракеты в направлении Эр-Рияда, который находится примерно в 800 километрах от границы с Йеменом. Военные эксперты предполагают, что йеменцы установят передовое оптическое оборудование на ракеты "Скад" (Scud) для сравнения видимой цели во время полета над другой территорией с заранее подготовленной картой в памяти компьютера на борту. Эти оптические приборы создаются "секретным" российским институтом, известным как Центральный научно-исследовательский институт автоматики и гидравлики.

Различные российские военные производители активно работают в странах Ближнего Востока, чтобы продавать свою продукцию в этом регионе, включая Сирию и Иран. Наиболее заметным является предложение Москвы оптического навигационного оборудования для ракет "Скад" (Scud), которое может проникнуть в защитный электронный барьер американских и израильских систем противовоздушной обороны.

Генеральный директор упомянутого российского научно-исследовательского института Виктор Солунин отмечает, что учреждение производит ракеты "Скад" (Scud) с 1968 года и утверждает, что сложное оптическое навигационное оборудование на базе ракеты "Скад" (Scud) предназначено для отделения на пункте запуска ракеты, что дает ему шанс избежать удара от системы противоракетной обороны. Примечательно, что полет ракеты к цели начинается с расстояния 100 километров, головка ракеты отделяется и направляется к цели с высокой скоростью, достигающей со скоростью четыре километра в секунду.

Генеральный директор добавил, что модернизированные модели ракеты "Скад" (Scud) имеют более высокую точность попадания, чем их предшественники с возможностью отклонения не более 10-20 метров независимо от конечного диапазона запуска. Они оснащены системами визуального наведения, которые могут сканировать пересекаемое пространство и сравнивать его с целевыми данными, хранящимися во время фазы, а также способны корректировать траекторию полета, чтобы избежать электронных барьеров. Другие отмечают, что такое современное оборудование не подвергается электронным помехам и другим контрмерам.

Сирия

Минобороны России объявило о том, что 6 января вооружённые силы отразили нападение 13 беспилотников на военно-морскую базу в Тартусе и авиабазу «Хмеймим». Они вылетели из деревни Мозра на юго-западе провинции Идлиб. Как было сказано в заявлении министерства, во время атаки был зафиксирован американский разведывательный самолет P-8 («Посейдон»), круживший над Средиземным морем более четырех часов на высоте семы тысяч метров между базами в Тартусе и Хмеймиме. Российские системы противовоздушной обороны сбили семь самолетов-штурмовиков и сумели взять под контроль остальные шесть и без ущерба посадить их в районе, контролируемом российскими войсками.

Россия ведет себя осторожно и избегает обвинений в адрес конкретных сил, заявив лишь, что техника программирования блоков управления беспилотников и сброса взрывных устройств с помощью GPS требует высоких технологических возможностей, которыми обладают лишь развитые страны, а координаты, полученные со спутников, недоступны общественности. Официальный представитель Пентагона Адриан Рэнкин-Гэллоуэй опроверг причастность своего ведомства к этому, заявив, что данные технологии можно свободно приобрести на рынке. Минобороны России подчеркнул, что это первый инцидент, когда террористы отправляют истребители с расстояния более 50 километров с использованием координат со спутников, а во взрывных устройствах, закрепленных на беспилотниках, были использованы детонаторы иностранного производства. Таким образом, террористы получают сложную техническую поддержку для проведения атак.

БЛА сирийских боевиков. Источник: ТАСС/ Песляк Алексей

Аарон Лэнд, специалист по Сирии из США, выразил сомнения по поводу групп боевиков, базирующихся в этом регионе: «В Идлибе действует множество подозрительных движений — боевики свободно перемещаются, группы сотрудничают с другими, даже из других регионов, но не делятся с ними целями и средствами. Возможно, беспилотники были замаскированы так, будто они местного производства. Что касается их оснащения взрывчатыми устройствами, то они являются одними из лучших и сделаны при помощи современных технологий. Качество используемых взрывчатых устройств (RDX) говорит о том, что они не могут быть доступны и использованы боевиками. Их производит ограниченное число военных заводов, один из которых находится в Украине».

Американские эксперты по аэронавтике разделяют мнение о том, что среди современного оборудования на борту беспилотников были датчики давления воздуха, которые помогали самолетам продвигаться к заданной цели, гироскопы и устройства против помех, недоступные на открытом рынке.

Рэнкин-Гэллоуэй сообщил российскому информационному агентству «Спутник», что «Исламское государство» (запрещена в РФ — прим. ред.) использовала подобную беспилотникам технику для выполнения серии боевых задач. Однако представитель Пентагона не объяснил, как он может с уверенностью говорить о характере оборудования и переносных технологий в атаке на российские объекты! Это может быть косвенным подтверждением роли американского разведывательного самолета «Посейдон» в оказании поддержки и аэронавигации атакующим беспилотникам. Вероятно также, что Соединенные Штаты проводят «испытание» российской ПВО, чтобы преодолеть ее, если это возможно, и подготовиться к более масштабной атаке в будущем.

Al Mayadeen, Ливан