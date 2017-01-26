Новейший топливозаправщик Ил-78М-90А совершил первый полет



Первый полет первого летного образеца самолета-топливозаправщика Ил-78М-90А в Ульяновске. 25 января 2018.

Источник: © Фото : ПАО Ил Первый полет первого летного образеца самолета-топливозаправщика Ил-78М-90А в Ульяновске. 25 января 2018.Источник: © Фото : ПАО Ил

Самолет находился в воздухе 35 минут

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Новейший российский самолет-топливозаправщик Ил-78М-90А совершил первый полет. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина".

"Сегодня, 25 января, летный образец перспективного самолета-топливозаправщика Ил-78М-90А совершил первый полет. Пилотировал самолет шеф-пилот "Ильюшина" Герой Российской Федерации, заслуженный летчик-испытатель РФ Николай Дмитриевич Куимов", - говорится в сообщении.

По словам вице-президента ПАО "ОАК", генерального директора "Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина" Алексея Рогозина, ряд иностранных партнеров проявляют интерес к этому самолету. "Обновленный "воздушный танкер" Ил-78М-90А совершил сегодня свой первый полет, который длился 35 минут. Новый самолет отличается от своего предшественника модифицированным крылом, новыми двигателями и системой управления, а также имеет большую грузоподъемность и объем перевозимого на борту топлива. Машина создана для российских ВКС, но также интерес к танкеру проявляют ряд наших иностранных партнеров", - сказал Рогозин.

Новый самолет

Усовершенствованная модификация топливозаправщика создана на базе новейшего военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А, а проектирование и создание конструкторской документации, а также производство воздушного судна осуществлялось на основе современных цифровых технологий.

Благодаря четырем двигателям нового поколения ПС-90А-76 перспективный топливозаправщик имеет повышенную дальность полета и может брать большее количество горючего для заправки самолетов, чем предыдущие модели. Удельный расход топлива этих силовых установок на 12-14% меньше, чем у двигателей Д-30КП, установленных на более ранние модификации самолетов-топливозаправщиков.

Кроме того, на самолете полностью обновлен пилотажно-навигационный комплекс, а также реализована "стеклянная кабина", которая позволяет снизить нагрузку на экипаж и повысить безопасность полетов.

Машина имеет три устройства системы заправки типа "шланг-конус" - два на консолях крыла и один в кормовой части фюзеляжа с правой стороны. Ил-78М-90А позволит производить одновременную заправку двух самолетов фронтовой авиации. С хвостового агрегата возможна заправка самолетов дальней и специальной авиации. При использовании Ил-78М-90А на земле предполагается одновременная заправка четырех самолетов.

"Новейший топливозаправщик Ил-78М-90А сохранил возможность использования в качестве военно-транспортного самолета. Переоборудование не требует большого объема работ и осуществляется в условиях аэродрома. В случае необходимости на него может быть установлено оборудование для пожаротушения", - отметили в компании.

Первый Ил-78 российской сборки

Головной разработчик воздушного судна - Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина, изготовитель - завод "Авиастар-СП". Окончательная сборка серийных топливозаправщиков будет осуществляться на ульяновском заводе "Авиастар-СП", где в настоящее время ведутся работы по установке поточной линии окончательной сборки тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А и топливозаправщиков Ил-78М-90А.

Новая машина стала первым самолетом-заправщиком, производимым в России. До этого все Ил-78 собирались в Узбекистане.