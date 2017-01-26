Частная компания Rocket Lab вывела на орбиту "зеркальный" спутник



Запуск ракеты-носителя Electron со спутником Humanity Star.

Источник: © Rocket Lab via AP Запуск ракеты-носителя Electron со спутником Humanity Star.Источник: © Rocket Lab via AP

Аппарат Humanity Star можно будет наблюдать на орбите в течение девяти месяцев

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Сферу около метра в диаметре, покрытую 65 треугольными отражателями, вывела на орбиту частная компания Rocket Lab. Как сообщила она в среду на своем сайте, вывод спутника на орбиту был осуществлен с помощью 17-метровой ракеты-носителя Electron, запущенной с площадки в Новой Зеландии.

Спутник, получивший название Humanity Star ("Звезда человечества"), совершает оборот вокруг Земли каждые 90 минут. Как ожидается, его можно будет наблюдать на протяжении девяти месяцев, прежде чем он войдет в плотные слои атмосферы и прекратит существование.

Ранее сферические объекты с отражателями доставляло на орбиту Национальное управление по аэронавтике и использованию космического пространства (NASA) в рамках проекта Starshine Project ("Звездное сияние"). В июне 1999 и декабре 2001 году "шаттлы" доставили на орбиту спутники Starshine-1 и Starshine-2 диаметром 48 см каждый, созданные Исследовательской лабораторией ВМС США с использованием 850 небольших тщательно отполированных зеркал. Третий спутник в рамках этого проекта - Starshine-3 - был выведен на орбиту ракетой, запущенной в сентябре 2001 года с острова Кодьяк у побережья Аляски. На его поверхности были закреплены около 1500 отражающих элементов. Он совершил около 7 тыс. оборотов вокруг Земли и прекратил свое существование через два года после запуска.

Экспериментальный спутник Ajisai ("Гортензия) с отражателями запускала в 1986 году Япония. Сфера диаметром 215 см до сих пор находится на орбите.