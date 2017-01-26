СМИ: администрация Трампа хочет остановить финансирование МКС к 2025 году
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Фото МКС.
Источник: © EPA/NASA
Эксплуатация МКС обходится NASA в $3-4 млрд в год
НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа предлагает прекратить финансирование Международной космической станции (МКС) по линии NASA к 2025 году. Данное положение включено в проект федерального бюджета, который предполагается огласить 12 февраля, сообщил в среду американский интернет-портал The Verge .
Он утверждает, что ознакомился с данным документом. Проект может подвергнуться редакции перед официальной публикацией. Однако два источника заверили портал, что упомянутое выше положение будет сохранено.
Проект бюджета на будущий финансовый год подлежит утверждению в Конгрессе, однако даже намерение администрации Трампа прекратить участвовать в финансировании МКС может послужить сигналом для остальных партнеров об отсутствии у Вашингтона желания продолжать вносить лепту в эксплуатацию орбитального комплекса, полагает The Verge.
Благодаря тому, что республиканцы и демократы все же смогли достичь определенных договоренностей, Конгресс вечером в понедельник принял очередной закон о временном финансировании госучреждений. Таким образом, первый при президенте Дональде Трампе "шатдаун" продлился чуть меньше трех дней.
Теперь у Конгресса есть время до 8 февраля, чтобы завершить работу над полноценным федеральным бюджетом, который должен был быть принят после наступления текущего финансового года. В США он начинается 1 октября.
С 2011 года, когда США списали свой флот шаттлов, доставкой экипажей на Международную космическую станцию и их возвращением на Землю занимается Россия. США арендуют у России для своих астронавтов места на космических кораблях "Союз".
Как напоминает портал, эксплуатация МКС обходится NASA в $3-4 млрд в год. Космическое ведомство США обещало финансировать эту программу вплоть до завершения 2024 года, но не далее.
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25.01.2018
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