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Курсантам-"арктикам" в Приамурье из-за морозов добавили тренировок на полигоне

26.01.2018 ТАСС 136 0
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Первокурсники ДВОКУ
Первокурсники ДВОКУ.
Источник: www.ampravda.ru

Отмечается, что низкие температуры, которые господствуют в регионе, позволяют проверить навыки курсантов и научить их правильно действовать в экстремальных условиях

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ) в Амурской области из-за сильных морозов увеличило количество тренировок на открытом воздухе для курсантов-"арктиков", которым предстоит служить в том числе в условиях низких температур и полярной ночи. Об этом сообщает в четверг пресс-служба ВВО.

"В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище в рамках плановых занятий на полигоне увеличено количество тренировок для курсантов факультета применения арктических подразделений. Повышение интенсивности практических занятий на открытом воздухе обусловлено приходом в регион низких температур. Большое внимание уделено практическим ночным занятиям, так как в условиях Арктики длительное время господствует полярная ночь", - говорится в сообщении.

На занятиях курсанты используют различные виды стрелкового оружия и вооружение боевых машин. Стрельбу ведут в том числе с ходу на лыжах и в коротких остановках, используя для упора штатного оружия лыжные палки. Также они тренируются водить снегоходы А1 и армейские вездеходы МТЛБ. Низкие температуры, которые господствуют в регионе, позволяют проверить навыки курсантов редкой специальности и научить их правильно действовать в экстремальных условиях.

ДВОКУ - единственное военное заведение, где готовят офицеров-специалистов для подразделений, действующих в условиях Арктики. В 2017 году состоялся первый выпуск факультета, офицеры которого уже выполняют задачи в соединениях и частях дислоцированных за полярным кругом.

Как сообщалось ранее, температура в Амурской области приближается к -50 градусам, но синоптики отмечают, что ничего аномального в этом нет. На время морозных дней в Сковородинском районе школьников, у которых занятия в утренние часы, перевели на дистанционное обучение, в детских садах отменили прогулки. За пять дней из-за морозов произошло только одно ЧП - перемерз водовод в городе Зея на севере области, но аварию быстро устранили.
25.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
МТ-ЛБ
Проекты
Арктика

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