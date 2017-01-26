Военная полиция РФ фиксирует поток беженцев из Африна в Алеппо
|
|
Российская военная полиция в Сирии.
Источник: ТВЦ
Сообщается также о присоединении населенного пункта Телль-Анбар провинции Алеппо к режиму перемирия
ТАСС, 25 января. Военнослужащие российской военной полиции на наблюдательных постах в зоне деэскалации Телль-Рифаат зафиксировали поток беженцев из Африна в направлении Алеппо. Об этом в среду сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).
"Военнослужащими российской военной полиции, несущими службу на наблюдательных постах в зоне деконфликтации "Телль-Рифаат", фиксируется поток беженцев, покидающих район Африна. За сутки в направлении Алеппо проследовало около 2 тыс. человек", - говорится в сообщении.
Центр также сообщает о присоединении населенного пункта Телль-Анбар провинции Алеппо к режиму перемирия.
Кроме того, российские военные доставили более 2 т продовольствия в населенный пункт Суран провинции Хама и питьевую воду в населенный пункт Хатла провинции Дейр-эз-Зор. Военные врачи оказали помощь 127 мирным жителям, в том числе восьмерым детям, в районе населенного пункта Сальхиях провинции Дейр-эз-Зор, рассказали в Центре по примирению.
"Продолжается возвращение беженцев и внутренне перемещенных лиц. Всего за сутки в свои дома вернулось 125 человек, в том числе в провинции Алеппо - 23, в провинции Хомс - 24, в провинции Дейр-эз-Зор - 78 человек", - добавили в ЦПВС.
|
25.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
23.01.2018 Итоги российской операции в Сирии: анализ западных аналитиков
22.01.2018 Пентагон бесконтрольно поставлял оружие проамериканским формированиям в САР, что привело к проведению Турцией военной операции - Минобороны РФ
16.01.2018 Новый учебный центр военной полиции во Владикавказе принял первых курсантов
10.01.2018 Защитные кольца "Хмеймима"
04.01.2018 Украинские офицеры проходят американскую школу
03.01.2018 Российские военные помогли эвакуировать более ста человек из Восточной Гуты
29.12.2017 Путин вручил в Кремле госнаграды военнослужащим, отличившимся в ходе операции в Сирии
28.12.2017 Генштаб ВС РФ: уничтожение боевиков "Джебхат ан-Нусры" в Сирии завершится в 2018 году