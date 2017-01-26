Пакистан планирует проводить новые совместные учения с Россией в 2018 году
|
|
Отработка совместных действий по борьбе с терроризмом в ходе совместных российско-пакистанских учений Дружба-2017 в Карачаево-Черкесии. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Денис Абрамов
ДАВОС (Швейцария), 25 янв - РИА Новости. Пакистан планирует проводить новые совместные учения с Россией в 2018 году, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф.
"Учения проходят на регулярной основе. Конечно, они будут проходить в этом году", - сказал он.
|
25.01.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
26.01.2018 Дроны покажут контролерам боевой подготовки онлайн видео с полигонов ЗВО
26.01.2018 Минобороны показало дозаправку в воздухе "Русских витязей"
26.01.2018 США решили бороться с Су-30 с помощью рохинджа
26.01.2018 Умереть за Шпицберген?
26.01.2018 Министр обороны Катара считает, что закупка трех разных типов истребителей не создаст дополнительных проблем
26.01.2018 В Военно-морском флоте 25 января отмечается День штурмана
26.01.2018 Летчики ЗВО провели в ходе учений воздушные бои на истребителях МиГ-29СМТ и Су-30СМ
26.01.2018 На границе турки ходят хмуро: курды окопались в Сирии