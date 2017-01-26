

Отработка совместных действий по борьбе с терроризмом в ходе совместных российско-пакистанских учений Дружба-2017 в Карачаево-Черкесии. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Денис Абрамов Отработка совместных действий по борьбе с терроризмом в ходе совместных российско-пакистанских учений Дружба-2017 в Карачаево-Черкесии. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Денис Абрамов

ДАВОС (Швейцария), 25 янв - РИА Новости. Пакистан планирует проводить новые совместные учения с Россией в 2018 году, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф.

"Учения проходят на регулярной основе. Конечно, они будут проходить в этом году", - сказал он.