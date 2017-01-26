Как Ту-160 получают имена: от "Ильи Муромца" до "Петра Дейнекина"



Петр Дейнекин.

Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС Петр Дейнекин.Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

Экс-командующий Дальней авиацией генерал-лейтенант Анатолий Жихарев рассказал ТАСС, что связывает бомбардировщики Ту-160 с Дейнекиным

МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Екатерина Елисеева, Дмитрий Решетников/. Модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160 совершил первый демонстрационный полет в присутствии президента РФ Владимира Путина. Самолет получил имя первого главкома ВВС России Петра Дейнекина, который и заложил традицию называть "стратеги" именами выдающихся людей.

Экс-командующий Дальней авиацией генерал-лейтенант Анатолий Жихарев рассказал ТАСС, что связывает бомбардировщики Ту-160 с Дейнекиным.

"Илья Муромец"

По словам Жихарева, именно Дейнекин был инициатором традиции давать имена бомбардировщикам Ту-160, которых летчики называли "Белый лебедь". "Мы просили, чтобы назвали этот самолет в честь Петра Дейнекина, потому что из 16, которые сейчас есть, все именные, и именно Петр Степанович был инициатором присвоения имен самолетам Ту-160. И когда его не стало, мы — коллеги по Дальней авиации, по ВВС — решили, что такому самолету, с таким названием — быть. И видите, это состоялось", — рассказал Жихарев.

По его словам, первые два Ту-160 (основная машина и "дублер") получили одно имя на двоих — "Илья Муромец" — для участия в параде Победы 1995 года.

"Я был в то время, в 1995 году, командиром полка, и Петр Степанович возродил воздушные парады над Москвой. 9 мая 1995 года внизу были Ельцин, Клинтон, а мы с ним (Дейнекиным) на Ту-160 летели с Энгельса. Он был слева, я справа, то есть главком ВВС на Ту-160 открывал парад. И вот к этому полету Ту-160 впервые получил название", — вспоминает Жихарев. По его словам, затем дублирующий борт убрали, а первый получил имя маршала авиации Александра Голованова.

По словам Жихарева, после этого постепенно были поименованы все "Белые лебеди".

Приручение "Белых лебедей"

Жихарев напомнил, что эксплуатация самолета началась с 1987 года, за год до этого Дейнекин первым прилетел в Жуковский и освоил этот самолет.

Один из самых первых летал на нем. В то время он был командующим 37-й воздушной армией. В 1987 году начали переучиваться Прилуки (184-й тяжелый бомбардировочный авиационный полк), а в 1988-м было вновь создано командование Дальней авиацией, и он стал командующим Дальней авиацией. После этого он больше не летал на Ту-160, только на парад Победы. А перед парадом Победы мы с ним летали пару раз

Анатолий Жихарев

экс-командующий Дальней авиацией, генерал-лейтенант

По словам военачальника, он познакомился с Дейнекиным как раз в Прилуках. "Петр Степанович тогда привез 50 или 60 журналистов в Прилуки, а я был командиром эскадрильи. И я делал своеобразный показ техники в 1989 году. С того времени мы и шли вместе", — рассказал генерал.

Стратегический бомбардировщик Ту-160, 1994 год. Источник: Анатолий Морковкин/ТАСС

Как отмечает экс-командующий Дальней авиацией, Дейнекин сам следил за обучением летчиков и за два года благодаря ему были переучены практически все экипажи. "У него был богатый опыт переучивания на самолет Ту-22М3. Он был командиром полка в Полтаве, и в 1975–1977 годах он осваивал самолет Ту-22М2", — пояснил Жихарев.

Мечта о полете Чкалова

По словам Жихарева, в 1997 году они вместе с Дейнекиным летали в Америку на 50-летие ВВС США.

"Были в Вашингтоне, Чикаго, Лас-Вегасе, а потом полетели в Портленд, Ванкувер и Сиэтл. Это также был год 60-летия беспосадочного перелета Валерия Чкалова. Дейнекин хотел повторить этот подвиг, и мы должны были слетать. Но так и не слетали. Но тем не менее рекогносцировку сделали и на месте приземления в Ванкувере Чкалова были", — рассказал генерал.

Как отметил экс-командующий, в 1998 году Дейнекин уволился, но они часто встречались. "Когда я был командиром дивизии, встречались в Энгельсе, потом, когда я стал заместителем командующего Дальней авиацией, — в Москве. С 2009 по 2016 год, когда я уже стал командующим, бывало, что мы каждый день виделись. По его словам, Дейнекин активно участвовал в развитии Дальней авиации. "В 2014 году, когда шла подготовка к столетию Дальней авиации, мы писали книгу, он тоже очень активно в этом участвовал", — отметил Жихарев.

Имена для самолетов

Планируется, что самолет Ту-160 будет воспроизводиться в глубокомодернизированном варианте Ту-160М, причем ВКС России рассчитывают купить до 50 таких бомбардировщиков. По заложенной Дейнекиным традиции новые самолеты также будут получать собственные имена, но какие — пока неизвестно.

Я бы не спешил говорить о названиях для следующих самолетов. Для начала надо воспроизвести самолеты и поставить их в строй, а герои найдутся. Не будем загадывать

Анатолий Жихарев

экс-командующий Дальней авиацией, генерал-лейтенант

Говоря о том, как отнесся бы сам Дейнекин к тому, что в его честь назвали самолет, Жихарев выразил мнение, что экс-главком бы поскромничал. "Я думаю, что при жизни он отрицательно однозначно отнесся бы. У него даже и не было мысли такой. Скромный был".