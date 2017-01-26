Дрон-разведчик заглянет под облака



БЛА "Форпост".

Источник: ТАСС/Антон Новодережкин БЛА "Форпост".Источник: ТАСС/Антон Новодережкин

"Форпост" оснастят всевидящим радаром

Российские разведывательные дроны получат возможность работы днем и ночью в любых погодных условиях. Беспилотные летательные аппараты "Форпост" оснастят миниатюрными высокоточными радиолокаторами. По словам экспертов, радар серьезно увеличит возможности БЛА. Сегодня "Форпосты" оснащаются мощными оптико-электронными станциями, которые не всегда эффективны в условиях тумана или песчаной бури.

Как рассказали "Известиям" в Минобороны, военное ведомство формирует тактико-технические требования для "беспилотной" радиолокационной станции. Решение о разработке радара для "Форпоста" принято по итогам боевого использования БЛА в сирийской операции. Планируется, что радар войдет в состав бортового оборудования действующих "Форпостов". В перспективе такой станцией оснастят и модернизированный беспилотник "Форпост-М".

По данным "Известий", создаваемый для дрона радар во многом будет аналогичен РЛС, устанавливаемым на "больших" самолетах. Правда, с учетом массы и габаритов беспилотника новинка будет отличаться меньшими размерами. Для удобства эксплуатации "беспилотный" радар будет смонтирован в небольшой контейнер. Его можно будет установить под крылом или фюзеляжем дрона.

Тактические БЛА "Форпост" — основная "рабочая лошадка" подразделений беспилотных летательных аппаратов воздушно-космических сил и Военно-морского флота России. Дроны активно используются в ходе операции в Сирии.

БЛА "Форпост". Источник: iz.ru

"Форпост" выпускается Уральским заводом гражданской авиации. В состав одного беспилотного комплекса входят наземная станция управления и три БЛА, каждый стоимостью около $6 млн. Аппарат взлетной массой 454 кг может нести до 100 кг полезной нагрузки. Он способен без посадки вести наблюдение в течение 17,5 часа на высотах до 5,7 км и на дальности до 250 км от аэродрома базирования. Видео- и инфракрасное оборудование позволяет передавать фото- и видеоинформацию оператору комплекса. Основная задача этих БЛА — воздушная разведка, в том числе в зоне боевых действий. Аппараты могут использоваться и для целеуказания, наведения и корректировки огня артиллерии.

Как рассказал "Известиям" главный редактор портала "Беспилотная авиация" Денис Федутинов, решение оснастить разведывательные дроны радаром вполне обоснованно.

— Оснащение беспилотного аппарата радиолокационной станцией в дополнение к традиционно используемым оптико-электронным средствам наблюдения улучшит обнаружение и идентификацию целей, — пояснил Денис Федутинов. — Подобная практика существует и в других странах. Например, в итальянских аппаратах Falco, которые находятся примерно в той же весовой нише, что и "Форпост". У израильского прототипа российского БЛА — беспилотника Searcher ("Искатель") — тоже есть версия с бортовым радаром.

Министр обороны Сергей Шойгу ранее сообщил, что российские беспилотники в Сирии совершили 16 тыс. вылетов. Их общий налет составил 96 тыс. часов. В ходе операции интенсивность использования дронов-разведчиков значительно выросла. Если в 2015 году беспилотники совершили порядка 400 вылетов, то к концу 2017 года — более тысячи ежемесячно. Как отметил министр, дроны обеспечивают круглосуточный контроль обстановки практически на всей территории Сирии. По данным военного ведомства, использование беспилотников в этой стране значительно повысило возможности авиации, ракетных войск и артиллерии по уничтожению объектов бандформирований.

Сергей Вальченко, Алексей Рамм