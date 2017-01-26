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Bild рассказала о российском "супероружии"

26.01.2018 РИА Новости 340 0
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Танк Т-14 Армата. Архивное фото
Танк Т-14 Армата. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Bild составила список "супероружия современности", в который попали российские бомба и танк.

Одним из супервооружений России, по мнению издания, является авиационная вакуумная бомба повышенной мощности, известная как "папа всех бомб". Этот боеприпас превосходит самый мощный неядерный американский снаряд. Взрывная сила боеприпаса сопоставима с атомной бомбой. Отмечается, что при взрыве "папа всех бомб" образует гигантский огненный шар, стирая в пыль и сжигая все вокруг в районе действия. Однако, по мнению издания, российскому снаряду может составить конкуренцию американская "мать всех бомб".

Также газета уделила вниманию новейшему танку Т-14 "Армата", который назвала одним из наиболее эффективных. Российский танк быстрее американского "Абрамса" (80 километров в час против 64-х) и обладает более мощной пушкой, способной стрелять до 12 раз в минуту. Кроме того, Т-14 может использовать и управляемые по радиоканалу ракеты, радиусом действия в восемь тысяч метров.

Помимо этого, в список попали китайские ракеты DF-21D "Восточный ветер", немецкий танк "Леопард 2", израильская ПРО "Железный купол", американский авианосец класса "Нимиц", истребитель F-22 "Рэптор" и бомбардировщик B-2 Спирит. Также издание обратило внимание на использование беспилотников и ослабление противника с помощью кибертехнологий.
25.01.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Германия
Израиль
Китай
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
F-22
Leopard-2
M1 Abrams
MOAB
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Железный купол
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