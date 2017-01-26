На границе турки ходят хмуро: курды окопались в Сирии



Операция "Оливковая ветвь".

Источник: Umit Bektas/Reuters Операция "Оливковая ветвь".Источник: Umit Bektas/Reuters

Как турецкие войска собираются "зачистить от террористов" границу с Сирией

Пятый день турецкой военной операции "Оливковая ветвь" в сирийском Африне близится к завершению. Но туркам пока так и не удалось достичь значительных успехов в продвижении вглубь курдского кантона. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о расширении границ операции до сирийского Манбиджа, подконтрольного силам международной коалиции. Эксперты убеждены, что Анкара не пойдет на такой шаг, так как он может привести к войне с американскими силами.

Операция "Оливковая ветвь", которую турецкие военные и протурецкие вооруженные формирования проводят в кантоне Африн на северо-западе Сирии против курдских Отрядов народной самообороны (YPG), продолжается уже пятый день. По данным Анкары, за время операции погибло трое турецких военных.

Как сообщили Reuters в базирующейся в Лондоне Сирийской обсерватории по правам человека, в ходе операции также погибли 48 поддерживаемых Турцией боевиков, связанных со Свободной сирийской армией (ССА), а число погибших ополченцев YPG достигло 42 человек.

Накануне турецкие военные заявили, что в ходе наступления погибли по меньшей мере 260 курдских боевиков, а также террористов запрещенного в России "Исламского государства". Поддерживаемые США "Сирийские демократические силы" (SDF), в которые входят YPG, отвергли эти данные, заявив, что боевики ИГ в Африне отсутствуют, попутно обвинив Турцию в преувеличении количества жертв.

По итогам четвертого дня операции туркам так и не удалось добиться значительного продвижения в Африне.

Ранее премьер-министр Турции Бенали Йылдырым, объявляя о начале операции, заявил, что ее цель - создание 30-километровой зоны под контролем Анкары вдоль сирийско-турецкой границы. Во многом наступлению Турции препятствовала плохая погода: сильный дождь и облака мешали воздушной поддержке военных на земле, в результате чего курдские ополченцы даже смогли отбить у турок некоторые первоначально занятые территории.

Однако, несмотря на не слишком успешное наступление в Африне, президент Турции Реджеп Эрдоган в среду сделал заявление о том, что турецкая операция "Оливковая ветвь" будет расширена до города Манбидж, расположенного в 100 км к востоку от Африна.

"Начав операцию "Оливковая ветвь", мы сорвали игру тех подлых сил, чьи интересы в регионе отличаются от наших. И в Манбидже мы продолжим препятствовать этой игре", - заявил турецкий лидер в ходе своего выступления в Анкаре.

Операция в Манбидже может привести к конфронтации турецких военных и сил США - союзников Турции по НАТО. Различия в позициях по Сирии уже привели к сильному напряжению отношений Анкары и Вашингтона: для американской стороны YPG являются ключевым союзником в борьбе против ИГ. В Манбидже и в окрестностях города дислоцированы американские подразделения, развернутые там в марте прошлого года с целью помешать взаимным нападениям протурецких и проамериканских групп повстанцев. Также военные из США проводят учебные миссии в Манбидже.

Поддерживаемые США сирийские боевики уже заняли позиции в районе Мадбиджа и готовы противостоять любой атаке со стороны Турции, сообщил Reuters их представитель. По его словам, повстанцы находятся на связи с международной коалицией, возглавляемой США.

"Мы полностью готовы реагировать на любую атаку", - подчеркнул он.

Как сообщило турецкое государственное агентство Anadolu, Турция перебрасывает дополнительную бронетехнику в район проведения операции "Оливковая ветвь". Через турецкую провинцию Хатай в Сирию были отправлены танки и бронетранспортеры.

Вместе с тем, как отметил в разговоре с "Газетой.Ru" начальник отдела исследований ближневосточных конфликтов Института инновационного развития, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Антон Мардасов, взломать оборону курдов турецким военным будет тяжело.

"Все это время курды готовились, рыли траншеи, строили различные противотанковые сооружения. Плюс, там сложный ландшафт, горные районы, которые затрудняют использование бронетехники. И понятно, что линию обороны взламывать довольно тяжело", - отметил он.

Турки действуют на нескольких направлениях, пытаясь продвинуться вглубь курдской территории и занять там небольшие плацдармы, в том числе давят со стороны сирийской провинции Идлиб, в которой присутствуют турецкие военные, объяснил Мардасов.

"Не ясно, какие цели ставит Турция с учетом прагматичного понимания обстановки. Потому, что курды будут оказывать ожесточенное сопротивление. Турция предпринимает попытки переманить ряд арабских фракций ССА, которая сформировалась на северо-западе страны. Как я понимаю, эти попытки переманивания имеют какой-то успех.

Но курдских формирований там большинство, местные их поддерживают. Плюс SDF перебрасывают из Ракки подразделения в Манбидж.

С одной стороны они усиливают манбиджское направление, потому что оппозиция и Эрдоган готовятся вступить туда. С другой стороны, они выражают готовность в случае, если в самом кантоне будет негативно развиваться ситуация, атаковать тыл оппозиции на севере Алеппо, тем самым ослабив давление на Африн", - предположил востоковед.

Директор Центра изучения современной Турции Амур Гаджиев убежден, что Турция не станет расширять операцию "Оливковая ветвь" до Манбиджа, находящегося под контролем международной коалиции.

"В районе Манбиджа укрепляются курдские отряды, он находится под надзором коалиции с земли и с воздуха. Поэтому проводить здесь операции - это рискованная авантюра, на которую Турция вряд ли пойдет, к тому же в Турции скоро выборы.

В Манбидже Турция может реально столкнуться с полномасштабной войной. И, возможно, могут быть какие-то полномасштабные или очаговые конфликты между турецкими и американскими военнослужащими", - предположил он в разговоре с "Газетой.Ru".

Амалия Затари