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В Сети высмеяли украинское вундерваффе – четырехствольный РПГ

26.01.2018 Вестник Мордовии 326 0
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Очередное "чудо-оружие" украинских военных стало объектом насмешек в глобальной Сети. Если ранее бурная конструкторская мысль Незалежной удивляла, в основном, экспериментами в области бронетехники, то сейчас самоделкины из ВСУ решили взяться за создание мини - реактивных систем залпового огня. В результате появилась счетверенная установка РПГ-7, которая в настоящее время уже находится на передовой.

Фото: Отвага2004

О ее существовании мы узнали благодаря сэлфи, сделанному двумя военнослужащими збройных сил. То ли специально, то ли намеренно эти два субъекта с одухотворенными лицами засветили свою гранатометную "РСЗО".

Судя по всему, снимок сделан за мгновение до нанесения удара по каким-то объектам на территории Донбасса. Рядом с установкой виден еще один военный, который приготовился к запуску реактивных гранат. Поскольку представители ВСУ совершенно не опасаются ответного огня, можно предположить, что вряд ли здесь обстреливаются боевые позиции вооруженных сил непризнанных республик.

Фото: Отвага2004

Как отмечают военные эксперты, подобные системы и ранее пытались создать в государствах постсоветского пространства, но они не получили большого распространения из-за своей ограниченной эффективности.


Дмитрий Лемешко
25.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
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Страны
Украина
Продукция
РПГ-7

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