Сербия ожидает подписания контракта о покупке шести Ми-17 до конца года
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Вертолет Ми-17.
Источник: Пресс-служба Южного военного округа
ДАВОС, 24 янв - РИА Новости, Мария Князева. Руководство Сербии ожидает заключения договора о приобретении шести вертолетов Ми-17 в России в течение текущего года, сообщил РИА Новости президент республики Александр Вучич.
"Мы в процессе (переговоров - ред.), и я думаю, что мы сделаем это и закончим в текущем году. В этом году, безусловно", - сказал Вучич агентству.
Сербский лидер в начале декабря 2017 года заявил, что власти республики ведут переговоры с "Рособоронэкспортом" о приобретении шести многофункциональных вертолетов Ми-17 в дополнение к двум поставленным в июне 2016 года.
В Сербии также планируется строительство центра по ремонту вертолетов российского и советского производства. Министр обороны Александр Вулин в январе этого года отметил его особую значимость для страны. По словам министра, многие государства региона имеют вертолеты Ми-8 и Ми-17, которые могли бы там ремонтироваться.
Помощник министра обороны Сербии Ненад Милорадович сообщил в июне 2017 года, что Москва и Белград готовятся к подписанию договора о ремонте в Сербии вертолетов из третьих стран.
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25.01.2018
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