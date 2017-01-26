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В Севастопольской бухте боевые пловцы задержали условного диверсанта

26.01.2018 РИА Новости 134 0
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Черноморский флот РФ в бухте Севастополя. Архивное фото
Черноморский флот РФ в бухте Севастополя. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Куденко

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Боевые пловцы отряда по противодействию диверсионным силам и средствам (ПДСС) Крымской военно-морской базы Черноморского флота (ЧФ) в ходе учений перехватили условного подводного диверсанта в Севастопольской бухте, сообщил РИА Новости начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.

"В Севастопольской бухте отряд ПДСС Крымской военно-морской базы провел плановое учение с привлечением быстроходных катеров "Раптор" и "Грачонок", в ходе которого отработаны задачи по обнаружению и задержанию подводных диверсантов, а также действия по обеспечению защиты гражданских судов в акватории бухты", - сказал Трухачев.

Он отметил, что по сценарию учений с противодиверсионного катера "Грачонок" на пункт управления дежурных сил поступил сигнал об обнаружении в акватории гавани неизвестного движущегося объекта.

"При помощи специальной аппаратуры были установлены координаты нарушителя, направление его движения и скорость. Далее на перехват цели выдвинулся быстроходный катер "Раптор" с группой боевых пловцов. В результате успешных действий условный нарушитель был задержан", - заключил представитель ЧФ.
25.01.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Польша
Россия
Проекты
03160 Раптор
21980 Грачонок
Военные учения
ЧФ

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