В Севастопольской бухте боевые пловцы задержали условного диверсанта
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Черноморский флот РФ в бухте Севастополя. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Боевые пловцы отряда по противодействию диверсионным силам и средствам (ПДСС) Крымской военно-морской базы Черноморского флота (ЧФ) в ходе учений перехватили условного подводного диверсанта в Севастопольской бухте, сообщил РИА Новости начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.
"В Севастопольской бухте отряд ПДСС Крымской военно-морской базы провел плановое учение с привлечением быстроходных катеров "Раптор" и "Грачонок", в ходе которого отработаны задачи по обнаружению и задержанию подводных диверсантов, а также действия по обеспечению защиты гражданских судов в акватории бухты", - сказал Трухачев.
Он отметил, что по сценарию учений с противодиверсионного катера "Грачонок" на пункт управления дежурных сил поступил сигнал об обнаружении в акватории гавани неизвестного движущегося объекта.
"При помощи специальной аппаратуры были установлены координаты нарушителя, направление его движения и скорость. Далее на перехват цели выдвинулся быстроходный катер "Раптор" с группой боевых пловцов. В результате успешных действий условный нарушитель был задержан", - заключил представитель ЧФ.
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25.01.2018
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