В Севастопольской бухте боевые пловцы задержали условного диверсанта



Черноморский флот РФ в бухте Севастополя. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Алексей Куденко Черноморский флот РФ в бухте Севастополя. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Алексей Куденко

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Боевые пловцы отряда по противодействию диверсионным силам и средствам (ПДСС) Крымской военно-морской базы Черноморского флота (ЧФ) в ходе учений перехватили условного подводного диверсанта в Севастопольской бухте, сообщил РИА Новости начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.

"В Севастопольской бухте отряд ПДСС Крымской военно-морской базы провел плановое учение с привлечением быстроходных катеров "Раптор" и "Грачонок", в ходе которого отработаны задачи по обнаружению и задержанию подводных диверсантов, а также действия по обеспечению защиты гражданских судов в акватории бухты", - сказал Трухачев.

Он отметил, что по сценарию учений с противодиверсионного катера "Грачонок" на пункт управления дежурных сил поступил сигнал об обнаружении в акватории гавани неизвестного движущегося объекта.

"При помощи специальной аппаратуры были установлены координаты нарушителя, направление его движения и скорость. Далее на перехват цели выдвинулся быстроходный катер "Раптор" с группой боевых пловцов. В результате успешных действий условный нарушитель был задержан", - заключил представитель ЧФ.