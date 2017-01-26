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США признали временную невозможность победить Россию

26.01.2018 Lenta.ru 510 0
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F/A-18F "Super Hornet"
Истребитель F/A-18F "Super Hornet" испытательной эскадрильи ВМС США VX-23 совершает первые взлеты и посадки с авианосца CVN-78 "Gerald R. Ford".
Источник: sandrermakoff.livejournal.com

Создаваемый Россией подводный плавательный аппарат "Статус-6" с ядерной боеголовкой мощностью до 100 мегатонн — это вызов, на который у ВМС США пока нет ответа. Об этом The National Interest сообщил старший научный сотрудник по программам защиты института Heritage Foundation, офицер ВМС США в отставке Томас Каллендер.

"Принимая во внимание максимальную скорость ["Статуса-6"] более 29 метров в секунду и глубину погружения более километра, это трудная цель для уничтожения с помощью действующего оружия", — отметил Каллендер.

В распоряжении США есть торпеды Mark-48, которые при максимальной дальности 55 километров и глубине погружения 800 метров не рассчитаны на уничтожение "Статуса-6", отметил офицер. "Это означает, что, если бы российская торпеда находилась вблизи своей максимальной глубины, основное оружие ВМФ не смогло бы достичь и ликвидировать ее", — констатировал военный.

Он добавил, что США за несколько лет при условии выделения Пентагону необходимого финансирования способны найти способ ликвидации "Статуса-6". Наиболее предпочтительным средством для этого эксперт назвал морские патрульные самолеты P-8 Poseidon и P-3 Orion.

Ядерная торпеда, отмечает эксперт, может быть запущена с более крупной подлодки, направляющейся из Баренцева моря, она предназначена для поражения Восточного побережья США.

Торпеду, по мере того как она приближается и "пересекает континентальный шельф, который становится все более мелким, легче уничтожить с помощью уже имеющегося оружия". По мнению Каллендера, для противодействия российской угрозе Пентагон будет развивать именно подобные системы.

В январе старший научный сотрудник американского Центра Джеймса Мартина по нераспространению ядерного оружия Николай Соков назвал концепцию "Статус-6" реликтом советской эпохи.

Он пояснил, что в 1940-1950 годах в СССР разрабатывался проект торпеды Т-15 с большим ядерным боезарядом. Идея принадлежала академику Андрею Сахарову.

В ноябре 2015 года в сюжеты российских телеканалов попали слайды презентации "Статуса-6", показанные на совещании у президента РФ Владимира Путина. Из презентации следовало, что речь идет об оружии массового поражения, предназначенного в том числе для поражения объектов экономики противника. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в связи с этой утечкой пообещал принять "превентивные меры, чтобы этого больше не повторялось".

Предполагается, что действующий прототип "Статуса-6" будет готов в 2019 году, а в начале 2020-х его примут на вооружение.
25.01.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
P-3 Orion
P-8 Poseidon
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Статус-6
Ядерный щит
ЯО

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