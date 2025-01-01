Немцы научились "безопасно" перехватывать ракеты
|
|
Работа системы ADS на танке Leopard II.
Источник: rheinmetall-defence.com
Немецкая компания Rheinmetall успешно протестировала активную защиту для бронетехники. Вчера, 23 января, пресс-служба компании сообщила о том, что система активной защиты Active Defence System (ADS) прошла тестирование по самому высокому стандарту безопасности IEC61508.
Первые системы активной защиты танков были разработаны в 50-60-е годы в Советском Союзе. Первая система под названием "Дрозд" в 1983 году была установлена на танк Т-55А, но в серию не пошла. Первой серийной системой активной защиты стала израильская Trophy, разработанная в 2005 году для обнаружения и уничтожения ракет и снарядов РПГ, выпущенных по танку. На сегодняшний день системы активной защиты бронетехники разработаны в Израиле, России, США, Турции, Китае и Германии.
В компании Rheinmetall указывают, что все существующие виды активной защиты могут быть опасны для людей и другой техники, находящейся возле защищённой машины. ADS стала первой системой в мире, которая прошла тестирование согласно IEC61508 и безопасна для окружающих. По словам разработчиков, если традиционные системы активной защиты поражают боеприпас на подлёте к цели, то ADS устраняет угрозу в непосредственной близости к "охраняемому" объекту, что снижает риск косвенных потерь.
Как работает система ADS
"Функциональная безопасность заключается не в том, работает ли система и обеспечивает ли ожидаемую производительность, речь идёт о том, безопасно ли для всех нас использовать такую ??систему — как оператору, так и любому человеку, который просто оказывается рядом", — рассказал Рональд Майкснер, руководитель программы ADS.
Стандарт Международной электротехнической комиссии (International Electrotechnical Commission) IEC 61508 "Функциональная безопасность электрических, электронных и программируемых электронных систем, связанных с безопасностью" разработан для определения систем безопасности общего вида. Стандарт может использоваться для любых отраслей промышленности, где имеется необходимость в использовании программируемых систем безопасности.
|
24.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Warspot
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
28.08.2015 УЗГА планирует создание БЛА на базе самолета Diamond DA42
23.12.2013 Танки наращивают броню
04.07.2011 Система активной защиты проверена на Fuchs/Fox
24.01.2018 Немцы испытали «безопасную» систему активной танковой защиты
15.01.2018 ВМС Индонезии приняли на вооружение второй фрегат класса "Сигма 10514"
22.12.2017 Румыния вооружается "Спайками" большой дальности
21.12.2017 "Леопард-2А7" - новейший танк Ближнего Востока
20.12.2017 Сухопутные войска Румынии завершают сертификацию новых ПТРК "Спайк LR"