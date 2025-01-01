Немцы научились "безопасно" перехватывать ракеты



Работа системы ADS на танке Leopard II.

Источник: rheinmetall-defence.com Работа системы ADS на танке Leopard II.Источник: rheinmetall-defence.com

Немецкая компания Rheinmetall успешно протестировала активную защиту для бронетехники. Вчера, 23 января, пресс-служба компании сообщила о том, что система активной защиты Active Defence System (ADS) прошла тестирование по самому высокому стандарту безопасности IEC61508.

Первые системы активной защиты танков были разработаны в 50-60-е годы в Советском Союзе. Первая система под названием "Дрозд" в 1983 году была установлена на танк Т-55А, но в серию не пошла. Первой серийной системой активной защиты стала израильская Trophy, разработанная в 2005 году для обнаружения и уничтожения ракет и снарядов РПГ, выпущенных по танку. На сегодняшний день системы активной защиты бронетехники разработаны в Израиле, России, США, Турции, Китае и Германии.

В компании Rheinmetall указывают, что все существующие виды активной защиты могут быть опасны для людей и другой техники, находящейся возле защищённой машины. ADS стала первой системой в мире, которая прошла тестирование согласно IEC61508 и безопасна для окружающих. По словам разработчиков, если традиционные системы активной защиты поражают боеприпас на подлёте к цели, то ADS устраняет угрозу в непосредственной близости к "охраняемому" объекту, что снижает риск косвенных потерь.

Как работает система ADS

"Функциональная безопасность заключается не в том, работает ли система и обеспечивает ли ожидаемую производительность, речь идёт о том, безопасно ли для всех нас использовать такую ??систему — как оператору, так и любому человеку, который просто оказывается рядом", — рассказал Рональд Майкснер, руководитель программы ADS.

Стандарт Международной электротехнической комиссии (International Electrotechnical Commission) IEC 61508 "Функциональная безопасность электрических, электронных и программируемых электронных систем, связанных с безопасностью" разработан для определения систем безопасности общего вида. Стандарт может использоваться для любых отраслей промышленности, где имеется необходимость в использовании программируемых систем безопасности.