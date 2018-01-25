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"Роскосмос" оказался самым бесполезным для бюджета ведомством

25.01.2018 Lenta.ru 271 1
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Генеральный директор корпорации "Роскосмос" Игорь Комаров
Генеральный директор корпорации "Роскосмос" Игорь Комаров.
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

"Роскосмос" в 2017 году оказался худшим исполнителем бюджета среди российских ведомств: он выплатил 9,5 миллиарда рублей из 52 запланированных миллиардов. Такие расчеты на основе данных Минфина приводит РБК.

Россия, таким образом, недосчиталась почти 43 миллиардов рублей, которые были заложены в прогноз бюджетных поступлений от "Роскосмоса". Исполнение по доходам составило 18,2 процента, "Роскосмос" по этому показателю оказался хуже Росавиации (24,4 процента) и Росимущества (55,6 процента).

Как подсчитал РБК, прогноз по доходам на 2017-й перевыполнили 68 из 85 ведомств. Лидерами стали Ростуризм, Минэкономразвития и Минстрой. Хотя, как указывает издание, поступления в бюджет от них были небольшими — от 0,6 миллиарда рублей до 1,4 миллиарда.

Недополученные от "Роскосмоса" в 2017 году деньги Минфин закладывал в бюджет как погашение долгов прошлых лет по международным договорам корпорации. Пресс-служба Минфина не ответила на вопрос РБК, вернут ли эти долги в бюджет 2018 года, "Роскосмос" не стал комментировать расчеты с федеральным бюджетом.

"Роскосмос" зарабатывает на международной космической деятельности. По данным самой корпорации, в 2017 году прибыль составила 13 миллиардов рублей.

В декабре помощник президента России Андрей Белоусов назвал "Роскосмос" "ни фига не зарабатывающим". В том же месяце вице-премьер Дмитрий Рогозин согласился считать компанию "проедающей бюджет шелупонью".
24.01.2018
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Страны
Россия
Компании
Минэкономразвития РФ
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий

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Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Алексей60
2473
№1
25.01.2018 09:46
Цитата, q
"Роскосмос" в 2017 году оказался худшим исполнителем бюджета среди российских ведомств:
Это как это? И даже хуже Минобороны и МИДа?
Цитата, q
он выплатил 9,5 миллиарда рублей из 52 запланированных миллиардов.
И при этом нам рассказывают, что у нас "рыночное хозяйство"!
Может быть, Роскосмос должен продавать Минобороны "ЯРСы", "Искандеры" и "Булаву" по реальной рыночной цене?  
А как же все эти "Наблюдательные советы", как высший орган управления корпорацией?
Цитата, q
По данным самой корпорации, в 2017 году прибыль составила 13 миллиардов рублей.
Если НС решит пустить часть полученной прибыли на реконструкцию предприятий, капитального ремонта которых за последние 55 лет не было никогда, то это как считать?
Или государство у нас действует по принципу - "корми меньше дои чаще"!
Честно, говоря, я не понимаю этой системы!
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