"Роскосмос" оказался самым бесполезным для бюджета ведомством



Генеральный директор корпорации "Роскосмос" Игорь Комаров.

Источник: © Марина Лысцева/ТАСС Генеральный директор корпорации "Роскосмос" Игорь Комаров.Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

"Роскосмос" в 2017 году оказался худшим исполнителем бюджета среди российских ведомств: он выплатил 9,5 миллиарда рублей из 52 запланированных миллиардов. Такие расчеты на основе данных Минфина приводит РБК.

Россия, таким образом, недосчиталась почти 43 миллиардов рублей, которые были заложены в прогноз бюджетных поступлений от "Роскосмоса". Исполнение по доходам составило 18,2 процента, "Роскосмос" по этому показателю оказался хуже Росавиации (24,4 процента) и Росимущества (55,6 процента).

Как подсчитал РБК, прогноз по доходам на 2017-й перевыполнили 68 из 85 ведомств. Лидерами стали Ростуризм, Минэкономразвития и Минстрой. Хотя, как указывает издание, поступления в бюджет от них были небольшими — от 0,6 миллиарда рублей до 1,4 миллиарда.

Недополученные от "Роскосмоса" в 2017 году деньги Минфин закладывал в бюджет как погашение долгов прошлых лет по международным договорам корпорации. Пресс-служба Минфина не ответила на вопрос РБК, вернут ли эти долги в бюджет 2018 года, "Роскосмос" не стал комментировать расчеты с федеральным бюджетом.

"Роскосмос" зарабатывает на международной космической деятельности. По данным самой корпорации, в 2017 году прибыль составила 13 миллиардов рублей.

В декабре помощник президента России Андрей Белоусов назвал "Роскосмос" "ни фига не зарабатывающим". В том же месяце вице-премьер Дмитрий Рогозин согласился считать компанию "проедающей бюджет шелупонью".