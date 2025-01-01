Снижения гособоронзаказа нет, заявил Путин



Президент РФ Владимир Путин во время посещения ПАО Объединённая двигателестроительная корпорация – Уфимское моторостроительное производственное объединение. 24 января 2018.

Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков Президент РФ Владимир Путин во время посещения ПАО Объединённая двигателестроительная корпорация – Уфимское моторостроительное производственное объединение. 24 января 2018.Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

УФА, 24 янв - РИА Новости. Никакого снижения гособоронзаказа нет, заявил в среду президент РФ Владимир Путин в ходе общения с рабочими Уфимского моторостроительного производственного объединения.

"В целом, никакого снижения нет, как не было увеличения в прошлом году", - сказал он, отметив, что российская продукция очень востребована.

Путин напомнил о принятии программы вооружения до 2027 года. "Поэтому все стабильно, ритмично, будете работать", - сказал он.

"Нужно обязательно расширять цепочку за счет гражданской продукции", - добавил президент.