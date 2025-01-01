Снижения гособоронзаказа нет, заявил Путин
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Президент РФ Владимир Путин во время посещения ПАО Объединённая двигателестроительная корпорация – Уфимское моторостроительное производственное объединение. 24 января 2018.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
УФА, 24 янв - РИА Новости. Никакого снижения гособоронзаказа нет, заявил в среду президент РФ Владимир Путин в ходе общения с рабочими Уфимского моторостроительного производственного объединения.
"В целом, никакого снижения нет, как не было увеличения в прошлом году", - сказал он, отметив, что российская продукция очень востребована.
Путин напомнил о принятии программы вооружения до 2027 года. "Поэтому все стабильно, ритмично, будете работать", - сказал он.
"Нужно обязательно расширять цепочку за счет гражданской продукции", - добавил президент.
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24.01.2018
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