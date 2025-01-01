Путин призвал Госдуму проанализировать барьеры, мешающие диверсификации ОПК
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Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с организациями оборонно-промышленного комплекса в Башкирии. 24 января 2018.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
УФА, 24 янв - РИА Новости. Необходимо проанализировать в весеннюю сессию Госдумы законодательные барьеры, которые препятствуют диверсификации оборонно-промышленного комплекса, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросу диверсификации производства предприятий ОПК.
"Надо внимательно проанализировать, какие барьеры, прежде всего, законодательные, препятствуют диверсификации оборонных производств, в том числе при госзакупках, что не позволяет заключать так называемые контракты полного жизненного цикла и так далее. Работа по устранению таких барьеров должна быть проведена уже в весеннюю парламентскую сессию", - заявил Путин.
Глава государства отметил, что этот процесс должен быть поставлен на системную основу, а руководители компаний должны подходить к выпуску гражданской продукции с не меньшей ответственностью.
"Только так можно решить стратегическую задачу - повысить к 2025 году долю гражданской продукции до 30% от общего объема продукции ОПК, а к 2030 году - до 50%", - подчеркнул Путин.
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24.01.2018
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