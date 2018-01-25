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Путин назвал основную задачу российской промышленности

25.01.2018 РИА Новости 355 1
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Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин во время посещения ПАО Объединённая двигателестроительная корпорация – Уфимское моторостроительное производственное объединение. 24 января 2018.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

УФА, 24 янв - РИА Новости. Выпуск гражданской продукции должен обеспечить финансовую устойчивость российских оборонных предприятий к 2020 году, когда основная часть гособоронзаказа будет выполнена, заявил в среду в ходе посещения предприятия "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение" (УМПО) президент России Владимир Путин.

"Конечно, выпуск гражданской продукции должен максимально загрузить мощности предприятий и обеспечить их финансовую устойчивость, особенно после 2020 года, когда пик гособоронзаказа будет пройден", - сказал он.

Путин отметил, что основной задачей российской промышленности является освоение производства современной и конкурентоспособной гражданской продукции, при этом диверсификация "оборонки" должна проходить сбалансировано.
24.01.2018
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принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
УМПО
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
штурм
3445
№1
25.01.2018 08:00
А какие стимулы для выпуска гражданской продукции
Налоговую базу снизят  лет на 5-7?
Кредиты дадут на развитие пр-ва под минимальный процент?
Государство ввозные пошлины увеличит для иностранных аналогов ?

Может предприятию выгоднее нарастить в 2_3  раза выпуск оборонной продукции если она пользуется спросом на отечественном и мировых рынках?
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