Путин назвал основную задачу российской промышленности
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Президент РФ Владимир Путин во время посещения ПАО Объединённая двигателестроительная корпорация – Уфимское моторостроительное производственное объединение. 24 января 2018.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
УФА, 24 янв - РИА Новости. Выпуск гражданской продукции должен обеспечить финансовую устойчивость российских оборонных предприятий к 2020 году, когда основная часть гособоронзаказа будет выполнена, заявил в среду в ходе посещения предприятия "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение" (УМПО) президент России Владимир Путин.
"Конечно, выпуск гражданской продукции должен максимально загрузить мощности предприятий и обеспечить их финансовую устойчивость, особенно после 2020 года, когда пик гособоронзаказа будет пройден", - сказал он.
Путин отметил, что основной задачей российской промышленности является освоение производства современной и конкурентоспособной гражданской продукции, при этом диверсификация "оборонки" должна проходить сбалансировано.
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24.01.2018
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штурм
3445
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№1
25.01.2018 08:00
А какие стимулы для выпуска гражданской продукции
Налоговую базу снизят лет на 5-7?
Кредиты дадут на развитие пр-ва под минимальный процент?
Государство ввозные пошлины увеличит для иностранных аналогов ?
Может предприятию выгоднее нарастить в 2_3 раза выпуск оборонной продукции если она пользуется спросом на отечественном и мировых рынках?
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