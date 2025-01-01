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Ярославские курсанты прошли обучение в Тульском КБП

25.01.2018 Ростех 194 0
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Сборка комплекса "Панцирь"
Сборка комплекса "Панцирь" на дочернем предприятии КБП им. академика А.Г. Шипунова "Щегловский вал".
Источник: Сергей Фадеичев/ТАСС

Курсанты ознакомились с производством легендарного "Панциря" и пообщались с его создателями

Курсанты Ярославского училища противовоздушной обороны посетили Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова. Учащиеся ознакомились с разработками КБ и получили мастер-класс от создателей легендарного "Панциря".

"Мы показываем наши самые последние изменения. Они принимают у нас уже конкретную технику, на которой и служат", - рассказал главный конструктор КБП Валерий Слугин в эфире телеканала "Россия 1".

На Тульском КБП ярославские курсанты смогли увидеть, как собирают легендарный комплекс "Панцирь", а самое главное - пообщаться с его создателями. По словам начальника управления Центра подготовки специалистов КБП им. Шипунова Владимира Мальцева, курсанты поработали на боевых машинах, на тренажерах, на учебно-моделирующих стендах, которые разработаны специалистами предприятия и преподавателями Центра подготовки. "Мы этим занимаемся впервые, но делаем с удовольствием, понимая, какую ответственную задачу должны решать выпускники ярославского училища", - отметил он.

Как рассказал преподаватель Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны Александр Яковлев, во время визита на предприятие курсанты имели возможность практически выполнить операции, которые будут им необходимы при "техническом обслуживании военной техники, при подготовке ее к ведению боевых действий, настройках и так далее".

На тульском предприятии отмечают, что КБП всегда уделяло особое внимание подготовке специалистов, в том числе и тех, кому предстоит работать на технике, созданной в стенах бюро.

Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова - одна из ведущих проектно-конструкторских организаций оборонного комплекса России. С 2008 года входит в состав холдинга Ростеха "Высокоточные комплексы".

Коллективом КБ разработано и сдано на вооружение Российской армии более 150 образцов вооружения и военной техники. КБП ведет разработку вооружения по следующим направлениям: противотанковые ракетные комплексы; комплексы вооружения легкобронированной техники и танков; артиллерийские комплексы управляемого вооружения; комплексы ПВО; межвидовые ракетные комплексы; стрелково-пушечное и гранатометное вооружение; продукция гражданского назначения. Одна из легендарных разработок Тульского КБП - зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь".
23.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Ростех
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Высокоточные комплексы
КБП

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