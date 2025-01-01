Беспилотники будут летать по спутнику



БЛА MQ-9B SkyGuardian (Predator B).

Источник: фото GA-ASI БЛА MQ-9B SkyGuardian (Predator B).Источник: фото GA-ASI

"Военный Паритет", 24 янв. 2018 – Американская компания GA-ASI успешно продемонстрировала новейшую систему автоматической посадки ATLC с использованием линии передачи данных спутниковой связи (SATCOM) на борту беспилотника MQ-9B SkyGuardian/SeaGuardian (Remote Pilot Aircraft - RPA). Демонстрация также включала первую рулежку MQ-9B с использованием спутниковой связи, о которой компания сообщила 22 января 2018 года.

Эта возможность позволит исключить необходимость установки наземной станции управления и пилотного/летного экипажа для управления беспилотником, что резко сократит требования для использования БЛА "в передовых районах".

MQ-9B станет первым беспилотником с системой ATLC/SATCOM LRE. Машины версии MQ-9B PROTECTOR будут доставлены в Королевские военно-воздушные силы Великобритании (RAF) в начале 2020-х годов.

"MQ-9B продолжает свое знаменательное развитие, которое теперь включает в себя возможности SATCOM. Когда мы сотрудничали с ВВС Великобритании в разработке самого передового дрона в мире, мы определили, что эти бортовые системы обеспечат БЛА важные функции безопасности и эффективности, и мы гордимся тем, что успешно продемонстрировали их с помощью одного из наших беспилотных платформ", заявил Дэвид Р. Александер, президент Aircraft Systems (GA-ASI).

Демонстрации были проведены в декабре 2017 года с использованием беспилотника MQ-9B SkyGuardian. Наблюдательный экипаж и наземные контрольно-пропускные пункты действовали вне центра оперативной службы компании в районе Палмдейла, штат Калифорния. БЛА вылетел из аэродрома Лагуна армии США вблизи Юмы, штат Аризона. Используя только линию связи SATCOM, команда успешно выполняла пробежки аппарата и инициировала "шесть событий автоматического взлета и посадки".

SATCOM ATLC позволяет выполнять операции по рулежке, пробежке, взлету и посадке в любой точки мира, что существенно сокращает необходимость в наличии на базе человеческого персонала. Таким образом, общая эксплуатационная стоимость БЛА снижается. Это также позволяет быстро саморазвертывать летательные аппараты на любой взлетно-посадочной полосе мира с помощью обследованного файла глобальной системы позиционирования (GPS).